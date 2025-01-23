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Posted 23 января, 13:01

Published 23 января, 13:01

Modified 23 января, 13:01

Updated 23 января, 13:01

В Орловской области начали продавать снег

Пока в Белгороде не могут дождаться снега, в Черноземье продают его вёдрами

23 января 2025, 13:01
Фото: Анна Вайсергисер. «Вести-Орёл». В Орловской области начали продавать снег

Орловцы выставили на продажу снег

Сюжет
Черноземье
Зима 2025 года выдалась тёплой во многих регионах ЦФО. Самые находчивые пытаются заработать на дефицитном товаре — снеге.

В Орловской области практически нет снега этой зимой, как и в Белгородской. В ближайшие две недели синоптики также не предсказывают снег орловцам.

Как сообщает «Орелtimes», особо смекалистые жители Верховского района выставили на продажу сугроб. Купить его можно по цене 500 рублей за ведро.

На «Авито» можно найти много объявлений о продаже снега:

«Снег ослепительно белый, пушистый, хрустящий, блестит на солнце, искрится и переливается», — говорится на сайте.
Снег на продажу
Снег на продажу. Фото: Анна Вайсергисер. «Вести-Орёл»

Отметим, что продают снег и куряне. Только цена на него меньше и купить можно не в ведре, а, например, коробке или банке.

Тренд с продажей снега не нов. Москвичи занимались этим ещё четыре года назад.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Курская область#Снег#Черноземье#Орловская область#Продажа снега
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