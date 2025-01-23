Перед потеплением в Белгороде выпадет небольшой снег

Posted 23 января, 13:22
Published 23 января, 13:22
Modified 23 января, 13:24
Updated 23 января, 13:24
Уже в пятницу, 24 января, Белгородскую область закроют облака, возможны прояснения. Ночью на регион опустится снег, а днём он смешается с дождём. Порывы юго-восточного ветра не превысят 10 м/с.
Столбик термометра по всей области в тёмное время суток не опустится ниже -6 °С, а местами поднимется до -1 °С. Днём же температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде днём столбик остановится на нуле, а ночью опустится до -2 °С.
Начиная с субботы, 25 января, в Белгородской области прогнозируется только тёплая погода без осадков.