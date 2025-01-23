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Posted 23 января, 13:22

Published 23 января, 13:22

Modified 23 января, 13:24

Updated 23 января, 13:24

В Белгороде всё-таки выпадет снег?

Перед потеплением в Белгороде выпадет небольшой снег

23 января 2025, 13:22
Фото: 1MI. В Белгороде всё-таки выпадет снег?
Сюжет
Погода
Снег ожидается ночью 24 января, однако уже утром он смешается с дождём. Прогноз опубликовали в пресс-службе МЧС региона.

Уже в пятницу, 24 января, Белгородскую область закроют облака, возможны прояснения. Ночью на регион опустится снег, а днём он смешается с дождём. Порывы юго-восточного ветра не превысят 10 м/с.

Столбик термометра по всей области в тёмное время суток не опустится ниже -6 °С, а местами поднимется до -1 °С. Днём же температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде днём столбик остановится на нуле, а ночью опустится до -2 °С.

Начиная с субботы, 25 января, в Белгородской области прогнозируется только тёплая погода без осадков.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Белгород#Потепление
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