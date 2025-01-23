Обстановка не помеха? Белгородская область попала в топ регионов по качеству жизни

Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2024 год от Агентства стратегических инициатив (АСИ). В начале списка оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Среди ближайших соседей по Центральному Черноземью в топ-20 никто не попал.