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Posted 23 января, 13:45

Published 23 января, 13:45

Modified 23 января, 13:47

Updated 23 января, 13:47

Белгородская область вошла в топ 20 регионов России по уровню жизни

Обстановка не помеха? Белгородская область попала в топ регионов по качеству жизни

23 января 2025, 13:45
Фото: bel.ru. Белгородская область вошла в топ 20 регионов России по уровню жизни

Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

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Рейтинг
Список представило Агентство стратегических инициатив. Белгородская область — единственный регион в рейтинге среди представителей Центрального Черноземья.

Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2024 год от Агентства стратегических инициатив (АСИ). В начале списка оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Среди ближайших соседей по Центральному Черноземью в топ-20 никто не попал.

Отметим, что в 2023 году область занимала 13-е место, а в 2022 и 2021 — 7-е место.

Рейтинг анализирует уровень жизни в десяти ключевых сферах: медицина, образование, инфраструктура, досуг, чистота и экология, инклюзивность, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для бизнеса и труда.

рейтинг 2024 года среди регионов России по качеству жизни
рейтинг 2024 года среди регионов России по качеству жизни. Фото: asi.ru

В итоговом рейтинге регионов России по качеству жизни за 2024 год от РИА «Новости» Белгородская область заняла 16-е место, уступив Воронежской, но опередив Курскую.

Также Белгородская область вошла в топ-10 регионов России с низким уровнем преступности, заняв 9-е место в рейтинге МВД и РИА «Новости» за 2024 год.

Регион оказался в третьей десятке топ-35 социально-экономически устойчивых регионов России по версии Фонда развития гражданского общества.

Обстрелы не помешали Белгородской области войти в топ самых устойчивых регионов
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