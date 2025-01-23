Обстановка не помеха? Белгородская область попала в топ регионов по качеству жизни

Posted 23 января, 13:45
Published 23 января, 13:45
Modified 23 января, 13:47
Updated 23 января, 13:47
Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2024 год от Агентства стратегических инициатив (АСИ). В начале списка оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Среди ближайших соседей по Центральному Черноземью в топ-20 никто не попал.
Отметим, что в 2023 году область занимала 13-е место, а в 2022 и 2021 — 7-е место.
Рейтинг анализирует уровень жизни в десяти ключевых сферах: медицина, образование, инфраструктура, досуг, чистота и экология, инклюзивность, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для бизнеса и труда.
В итоговом рейтинге регионов России по качеству жизни за 2024 год от РИА «Новости» Белгородская область заняла 16-е место, уступив Воронежской, но опередив Курскую.
Также Белгородская область вошла в топ-10 регионов России с низким уровнем преступности, заняв 9-е место в рейтинге МВД и РИА «Новости» за 2024 год.
Регион оказался в третьей десятке топ-35 социально-экономически устойчивых регионов России по версии Фонда развития гражданского общества.