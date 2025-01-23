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Posted 23 января, 10:06

Published 23 января, 10:06

Modified 23 января, 10:06

Updated 23 января, 10:06

Курьеры, согласно hh.ru, могут получать больше 117 тыс. рублей

Не только курьеры? Белгородцам раскрыли профессии с зарплатой больше 100 тыс. рублей

23 января 2025, 10:06
Фото: 1MI. Курьеры, согласно hh.ru, могут получать больше 117 тыс. рублей

Назван топ-20 высокооплачиваемых профессий в 2024 году в Белгородской области

Первое место в рейтинге оказалось предсказуемым. Вместе с тем интересно, что в десятке доходных профессий в Белгородской области оказались косметологи, сварщики и курьеры.

На первом месте рейтинга высокооплачиваемых специалистов в Белгородской области от hh.ru предсказуемо оказались генеральный и исполнительный директора — они ежемесячно могут получать по 200 тысяч рублей.

Места в топ-10 также заработали водители, коммерческие директора и косметологи — их ежемесячная оплата за работу оценивается в 130 тысяч рублей. Они могли бы делить второе место на троих, но занимают второе, третье и четвёртое места соответственно.

На пятом месте расположился главный инженер проекта с зарплатой в 128,3 тысячи, а на шестом — токари, фрезеровщики и шлифовщики, которые получают около 127 тысяч рублей.

Закрывают топ-10 сварщики с зарплатой 123,5 тысячи, курьеры — 117,9 тысячи, руководители строительного проекта — 116,7 тысячи и автослесари — 112 тысяч рублей.

Оставшиеся места с 11-го по 20-е можно посмотреть на скриншоте ниже.

Топ-20 высокооплачиваемых профессий в Белгородском районе
Топ-20 высокооплачиваемых профессий в Белгородском районе. Фото: hh.ru
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