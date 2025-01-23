Мистер Крок оказался мисс? Белгородский зоопарк попрощается с крокодилом из-за ошибки

Posted 23 января, 12:42
Published 23 января, 12:42
Modified 23 января, 12:44
Updated 23 января, 12:44
В зоопарке Белгорода рассказали, что их крокодил по имени мистер Крок на самом деле оказался женского пола. Это уже второе неожиданное «изменение» животного.
Сначала в зоопарк поступил нильский крокодил вместо кайманового: «белгородский» хищник может достигнуть четырёх метров в длину. При этом определить ошибку в их юношестве очень трудно, поэтому подвох специалисты не заметили.
Позже, когда «подмена» оказалась очевидна, обнаружился ещё один факт — вместо мальчика приехала девочка, длина которой вскоре достигнет трёх метров.
Из-за того, что вольер рассчитан на крокодила другого вида, с мисс Крок придётся попрощаться — её перевезут в другой зоопарк, где ей не будет так тесно. В какой именно регион отправится крокодил, пока не известно, но специалисты обещают, что отдадут «только в хорошее место».