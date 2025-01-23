Мистер Крок оказался мисс? Белгородский зоопарк попрощается с крокодилом из-за ошибки

Из-за того, что вольер рассчитан на крокодила другого вида, с мисс Крок придётся попрощаться — её перевезут в другой зоопарк, где ей не будет так тесно. В какой именно регион отправится крокодил, пока не известно, но специалисты обещают, что отдадут «только в хорошее место».