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Posted 23 января, 12:42

Published 23 января, 12:42

Modified 23 января, 12:44

Updated 23 января, 12:44

Крокодил из другого зоопарка

Мистер Крок оказался мисс? Белгородский зоопарк попрощается с крокодилом из-за ошибки

23 января 2025, 12:42
Фото: 1MI. Крокодил из другого зоопарка

Крокодилу из зоопарка Белгорода найдут новый дом

Сюжет
Зоопарк
Белгородскому зоопарку придётся попрощаться с очередным животным. Из-за ошибки к ним приехал другой вид крокодила, поэтому ухаживать за ним нет возможности.

В зоопарке Белгорода рассказали, что их крокодил по имени мистер Крок на самом деле оказался женского пола. Это уже второе неожиданное «изменение» животного.

Сначала в зоопарк поступил нильский крокодил вместо кайманового: «белгородский» хищник может достигнуть четырёх метров в длину. При этом определить ошибку в их юношестве очень трудно, поэтому подвох специалисты не заметили.

Позже, когда «подмена» оказалась очевидна, обнаружился ещё один факт — вместо мальчика приехала девочка, длина которой вскоре достигнет трёх метров.

Из-за того, что вольер рассчитан на крокодила другого вида, с мисс Крок придётся попрощаться — её перевезут в другой зоопарк, где ей не будет так тесно. В какой именно регион отправится крокодил, пока не известно, но специалисты обещают, что отдадут «только в хорошее место».

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#Александра Склярова#Город#Зоопарк#Новости Белгорода#Белгородский зоопарк#Белгород#Крокодил
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