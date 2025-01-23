Какие знаки зодиака чаще всего тратят деньги, а какие экономят: гороскоп ВТБ

При этом Девы демонстрируют самый высокий средний чек по кредитам наличными, который составляет 447 тысяч рублей. С другой стороны, Овны имеют самый низкий показатель — 433 тысячи рублей. Это говорит о том, что Девы более охотно берут крупные кредиты, в то время как Овны предпочитают более скромные суммы.