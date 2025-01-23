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Posted 23 января, 10:03

Published 23 января, 10:03

Modified 23 января, 10:05

Updated 23 января, 10:05

Какие знаки зодиака чаще всего тратят деньги, а какие экономят: гороскоп ВТБ

Какие знаки зодиака чаще всего тратят деньги, а какие экономят: гороскоп ВТБ

23 января 2025, 10:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Кредиты
Эксперты ВТБ провели анализ финансовых привычек представителей каждого зодиакального знака в 2024 году и составили интересный рейтинг.

Оказалось, что Козероги являются лидерами по вкладам, Стрельцы демонстрируют бережливость, Раки чаще других используют денежные переводы, Львы получили максимальную сумму кешбэка, а Близнецы занимают первое место по уровню цифровой активности.

Вклады

Козероги занимают первое место по средней сумме депозита, которая составляет 798,5 тысяч рублей. В тройку лидеров по количеству вложений также вошли Водолеи (765 тысяч рублей) и Девы (762 тысячи рублей). С другой стороны, Стрельцы и Скорпионы демонстрируют наименьшую среднюю сумму депозита — 749 тысяч и 750 тысяч рублей соответственно.

Кредиты

Рейтинг заемщиков по потребительским кредитам возглавляют представители двух знаков зодиака: Близнецы и Раки. На их долю приходится 9% от общего объема выданных кредитов. Менее охотно берут кредиты Стрельцы и Овны, чья доля составляет 7% от общего объема.

При этом Девы демонстрируют самый высокий средний чек по кредитам наличными, который составляет 447 тысяч рублей. С другой стороны, Овны имеют самый низкий показатель — 433 тысячи рублей. Это говорит о том, что Девы более охотно берут крупные кредиты, в то время как Овны предпочитают более скромные суммы.

Траты

Близнецы и Львы являются самыми активными пользователями банковских карт, совершая 9% всех операций. С другой стороны, Скорпионы, Рыбы и Стрельцы проявляют наименьшую активность в использовании карт, совершая 7,8%, 7,7% и 7,6% операций соответственно.

Кредитные карты

Близнецы, Львы и Раки чаще всего оформляют кредитные карты, их доля составляет по 9%. Женщины чаще мужчин оформляют кредитные карты (55% против 45%). Стрельцы и Скорпионы реже других используют кредитные карты — около 7-8%.

Денежные переводы

Анализ показал, что среди всех знаков зодиака Раки лидируют по количеству денежных переводов внутри России, занимая внушительные 20% от общего объема транзакций. Напротив, представители знаков Стрельцы и Козероги демонстрируют наименьшую активность в этом отношении. Что касается пола, то мужчины в среднем совершают операции на 46% больше, чем женщины, с суммами в 9,5 тысяч и 6,5 тысяч рублей соответственно.

Кешбэк

Львы и Близнецы получили наибольший возврат за свои покупки. Стрельцы и Рыбы имеют наименьший кешбэк, их результаты отстают от лидеров примерно на 20%.

Доставка

Близнецы и Львы чаще вызывают выездных менеджеров из банка, их доля составляет по 9% от общего количества доставок. Рыбы, Скорпионы и Стрельцы реже других используют сервисы службы доставки — по 8% от общих выездов мобильных менеджеров банка.

Онлайн-обслуживание

Близнецы чаще других используют онлайн-обслуживание ВТБ, их доля достигает 9%. Раки занимают второе место по этому показателю (8,8%), а Львы и Тельцы делят третье место (по 8,7%). Раки также чаще других используют приложение, а Козероги реже всех используют онлайн-обслуживание.

Аналитики ВТБ сообщили об увеличении объёма покупок во время праздников
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#Кристина Семенчук#Доставка#Львы#Кредиты#Белгород#Близнецы#Денежные переводы#Знаки зодиака#Козероги
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