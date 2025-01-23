Как в прошлом году? Белгородским выпускникам сообщили важную новость об экзаменах

Posted 23 января, 06:27
Published 23 января, 06:27
Modified 23 января, 06:30
Updated 23 января, 06:30
На заседании оперативного штаба принято решение об организации безопасных пунктов для сдачи экзаменов школьниками из приграничных муниципалитетов и Белгорода. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, необходимо учитывать любые возможные сценарии.
«Мы рассчитываем, что обстановка позволит детям из Белгорода сдавать экзамены в своих школах, но должны быть готовы к различным вариантам», — пояснил глава региона.
Правительство области также отправило запрос в Министерство просвещения России с просьбой сохранить упрощённый порядок сдачи экзаменов, действовавший в прошлом году. В случае одобрения девятиклассники получат аттестат по текущей успеваемости, а одиннадцатиклассникам предоставят выбор: сдавать ЕГЭ или завершить обучение также по результатам текущей успеваемости.
Гладков заверил, что власти оперативно сообщат о принятом решении, как только Министерство просвещения предоставит ответ.
В 2024 году ученикам девятых классов предоставили возможность получить аттестат без экзаменов по итогам четвертей. Некоторым разрешили сдавать ОГЭ с 21 мая по 2 июля. Одиннадцатиклассники в регионе также выбирали.