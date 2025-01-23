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Posted 23 января, 06:27

Published 23 января, 06:27

Modified 23 января, 06:30

Updated 23 января, 06:30

Школльникам Белгорода организуют безопасные пункты для сдачи экзаменов

Как в прошлом году? Белгородским выпускникам сообщили важную новость об экзаменах

23 января 2025, 06:27
Фото: 1MI. Школльникам Белгорода организуют безопасные пункты для сдачи экзаменов

Для белгородских школьников определили безопасные места для сдачи экзаменов

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Образование
Школьникам из приграничных районов и Белгорода обеспечат безопасные места для сдачи экзаменов. Возможно, что детям разрешат получить аттестаты, как в прошлом году — без ГИА.

На заседании оперативного штаба принято решение об организации безопасных пунктов для сдачи экзаменов школьниками из приграничных муниципалитетов и Белгорода. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, необходимо учитывать любые возможные сценарии.

«Мы рассчитываем, что обстановка позволит детям из Белгорода сдавать экзамены в своих школах, но должны быть готовы к различным вариантам», — пояснил глава региона.

Правительство области также отправило запрос в Министерство просвещения России с просьбой сохранить упрощённый порядок сдачи экзаменов, действовавший в прошлом году. В случае одобрения девятиклассники получат аттестат по текущей успеваемости, а одиннадцатиклассникам предоставят выбор: сдавать ЕГЭ или завершить обучение также по результатам текущей успеваемости.

Гладков заверил, что власти оперативно сообщат о принятом решении, как только Министерство просвещения предоставит ответ.

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В 2024 году ученикам девятых классов предоставили возможность получить аттестат без экзаменов по итогам четвертей. Некоторым разрешили сдавать ОГЭ с 21 мая по 2 июля. Одиннадцатиклассники в регионе также выбирали.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Образование#Школа#Экзамены#Белгород#Вячеслав Гладков#Гиа
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