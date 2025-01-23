Как в прошлом году? Белгородским выпускникам сообщили важную новость об экзаменах

Правительство области также отправило запрос в Министерство просвещения России с просьбой сохранить упрощённый порядок сдачи экзаменов, действовавший в прошлом году. В случае одобрения девятиклассники получат аттестат по текущей успеваемости, а одиннадцатиклассникам предоставят выбор: сдавать ЕГЭ или завершить обучение также по результатам текущей успеваемости.