Как правильно выбрать украшение в подарок ко Дню святого Валентина

Posted 23 января, 11:39
Published 23 января, 11:39
Modified 23 января, 11:41
Updated 23 января, 11:41
Выбор ювелирного украшения — целая наука. Важно оценить не только дизайн изделия, но и установить его качество, а также не нарваться на подделку. Чтобы снизить риск неудачной покупки, эксперты советуют приобретать украшения в подарок только в салонах именитых брендов, где работает целый штат консультантов и предоставляется гарантия на изделие. Также обращаем внимание на следующие факторы.
При выборе изделия из благородных металлов первым делом следует обращать внимание на пробу, от которой напрямую зависит качество украшения. Проба имеет численное обозначение, которое «сообщает» потребителю о том, сколько именно чистого драгметалла содержит изделие. Проб у золота и серебра может быть множество. Мы расскажем только о самых распространённых.
Наиболее популярными являются украшения 585-й пробы. В этих изделиях 58,5% чистого золота и 41,5% добавок. Такой сплав — прочный и ковкий — считается оптимальным для изготовления ювелирных изделий. Присутствие в нём меди придаёт изделию розоватый оттенок.
750-ю пробу ставят на изделия, в которых преобладает 75% золота и 25% примесей. Высокий процент золота сказывается на цене изделия, а также говорит о том, что сплав довольно мягкий, на нём чаще появляются вмятины, царапины. Украшения с такой пробой имеют желтоватый оттенок, они более требовательны к уходу.
Изделия из золота 375-й пробы весьма популярны, так как вследствие низкого содержания золота — 37,5% — имеют бюджетную цену, довольно прочны и долговечны. Однако довольно быстро изделие из такого сплава теряет блеск и цвет, становится тусклым и серым. И вернуть первоначальные характеристики не всегда удаётся.
Превалирующее количество серебряных украшений на рынке имеют 925-ю пробу. Этот сплав с 92,5% драгметалла считается высококачественным и идеально подходит для создания ювелирных изделий. Они не деформируются, стойки к повреждениям, не стираются и не теряют первоначального шика.
960-я проба содержит большое количество чистого серебра — 96%. Сплав довольно мягкий, поэтому применяется для создания изящных и филигранных украшений. Изделия из такого сплава имеют ослепительно белый цвет и очень привлекательны, но требуют аккуратного ношения.
Помимо пробы, на украшении должно присутствовать ещё одно клеймо — так называемый именник. Как правило, он содержит четыре буквы — в зашифрованном виде это следующая информация: год изготовления изделия, название фирмы-изготовителя, название территориального органа Федеральной пробирной палаты, которая провела клеймение изделия.
ВАЖНО!
Отсутствие «именника» указывает на то, что изделие импортное и ввезено на территорию Российской Федерации.
То, где находятся клейма на украшении, тоже имеет важное значение при определении подлинного изделия. Оттиски должны быть проставлены на специально отведённых для этого местах:
У каждого ювелирного изделия есть так называемые паспортные данные, по которым можно узнать всю информацию. Она содержится на специальном ярлычке с пломбой, который ещё называют биркой (крепится к изделию ниткой или леской). На ней указаны все характеристики изделия: цена, металл, вес, вставки камней, их происхождение (синтетический или натуральный) штамп ОТК и наименование фирмы-изготовителя.
На этот вопрос мы попросили ответить эксперта — директора по маркетингу компании «Алькор» Наталию Лаврову.
— При выборе ювелирных украшений в подарок важно, чтобы они не только выглядели дорого и эффектно, но и подчёркивали индивидуальность своей обладательницы. В этом сезоне особенно актуальны золотые и серебряные изделия с цветными вставками, которые помогут разнообразить гардероб и добавят яркие акценты в образы вашей второй половинки. Среди наиболее популярных оттенков этого года, по версии лондонского тренд-бюро WGSN, выделяют глубокий синий, тёмно-зелёный, алый, ярко-жёлтый и розовый.
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Если вы не знаете размер кольца вашей дамы, то лучше присмотритесь к милым серьгам, символичным кулонам или браслетам — тут ошибиться с размером невозможно. Украшения в качестве подарка на День святого Валентина можно персонализировать — нанести гравировку с датой знакомства или инициалы любимого человека.
Как правильно выбрать золотое или серебряное украшение? На что обратить внимание?
— При выборе украшения в первую очередь, конечно, следует учитывать его качество, но не стоит забывать и про сочетание камней и металлов. В белом золоте великолепно смотрятся сапфиры, изумруды и рубины, создавая элегантный контраст. Лимонное золото в сочетании с жёлтыми сапфирами — ещё один прекрасный тандем, который выглядит привлекательно и гармонично, особенно с одеждой зелёных и синих оттенков. Кроме того, жёлтые камни легко комбинировать с другими золотыми украшениями.
Что касается серебра, в нём нежно и изысканно смотрятся розовые бриллианты. Для подарка на 14 февраля можно выбрать необычную фантазийную огранку, например, в форме сердца — символа любви.
Какой сегодня разброс цен на ювелирные украшения? Какой бюджет, как минимум, надо иметь, чтобы сделать такой подарок?
— Цены на ювелирные украшения варьируются и зависят от материала изделия и используемых камней. Например, при наличии драгоценных камней, таких как бриллианты и изумруды, стоимость золотого украшения может начинаться от 3000 рублей и выше, в зависимости от качества и размера камня. Если выбирать полудрагоценные камни, например, гранаты, то стоимость изделия будет гораздо ниже.