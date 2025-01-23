Как правильно выбрать украшение в подарок ко Дню святого Валентина

750-ю пробу ставят на изделия, в которых преобладает 75% золота и 25% примесей. Высокий процент золота сказывается на цене изделия, а также говорит о том, что сплав довольно мягкий, на нём чаще появляются вмятины, царапины. Украшения с такой пробой имеют желтоватый оттенок, они более требовательны к уходу.