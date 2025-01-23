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Posted 23 января, 09:31

Published 23 января, 09:31

Modified 23 января, 09:33

Updated 23 января, 09:33

«Грибы Белогорья» не хотят покупать уже второй год

«Грибы Белогорья» не теряют надежды найти нового владельца

23 января 2025, 09:31
Фото: 1MI. «Грибы Белогорья» не хотят покупать уже второй год

«Грибы Белогорья» стали дешевле на 86,5 млн рублей

Сюжет
Белгородский бизнес
Обанкротившийся комплекс «Грибы Белогорья» из Малиновки вновь выставлен на торги. Начальная цена лота — 200,5 млн рублей, с понижением до 180,5 млн.

Тепличный комплекс «Грибы Белогорья», расположенный в посёлке Малиновка Белгородского района и находящийся под банкротством, снова выставлен на торги. Его стоимость снижена на 86,5 млн рублей по сравнению с предыдущими аукционами.

Начальная цена лота теперь составляет 200,5 млн рублей, но она будет постепенно уменьшаться. До конца января 2025 года стоимость актива снизится до 198,5 млн рублей, а к окончанию приёма заявок 28 октября цена опустится до 180,5 млн рублей. В лот входят производственные площади, теплицы, оборудование для выращивания шампиньонов, инженерные сети и светильники, сообщает «Коммерсант».

По данным сервиса «Чекко», компания работала с 2016 года и ни разу за всё время существования её чистая прибыль не уходила «в плюс». Самый её минимальный размер был в 2020 году и составил -47,3 млн рублей. А выручка была больше чистой прибыли лишь однажды в 2021 году и составила 66,2 млн рублей (при чистой прибыли -44,3 млн).

За 2022 год выручка комплекса составила 10 тысяч рублей при чистой прибыли -8,5 млн рублей.

Ранее, в 2024 и 2023 годах, комплекс не заинтересовал покупателей, несмотря на пониженную цену. В последний раз стоимость актива составляла 318,3 млн рублей, однако никто не откликнулся на аукцион. ООО «Грибы Белогорья» обанкротилось в 2022 году из-за долга на сумму 219,1 млн рублей и с тех пор неоднократно выставлялось на продажу.

За год на «Грибы Белогорья» так и не нашёлся покупатель
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#Анна Селищева#Белгородская область#Белгород#Грибы Белогорья#Белгородский бизнес
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