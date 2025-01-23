«Грибы Белогорья» не теряют надежды найти нового владельца

По данным сервиса «Чекко», компания работала с 2016 года и ни разу за всё время существования её чистая прибыль не уходила «в плюс». Самый её минимальный размер был в 2020 году и составил -47,3 млн рублей. А выручка была больше чистой прибыли лишь однажды в 2021 году и составила 66,2 млн рублей (при чистой прибыли -44,3 млн).