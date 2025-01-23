«Грибы Белогорья» не теряют надежды найти нового владельца

Posted 23 января, 09:31
Published 23 января, 09:31
Modified 23 января, 09:33
Updated 23 января, 09:33
Тепличный комплекс «Грибы Белогорья», расположенный в посёлке Малиновка Белгородского района и находящийся под банкротством, снова выставлен на торги. Его стоимость снижена на 86,5 млн рублей по сравнению с предыдущими аукционами.
Начальная цена лота теперь составляет 200,5 млн рублей, но она будет постепенно уменьшаться. До конца января 2025 года стоимость актива снизится до 198,5 млн рублей, а к окончанию приёма заявок 28 октября цена опустится до 180,5 млн рублей. В лот входят производственные площади, теплицы, оборудование для выращивания шампиньонов, инженерные сети и светильники, сообщает «Коммерсант».
По данным сервиса «Чекко», компания работала с 2016 года и ни разу за всё время существования её чистая прибыль не уходила «в плюс». Самый её минимальный размер был в 2020 году и составил -47,3 млн рублей. А выручка была больше чистой прибыли лишь однажды в 2021 году и составила 66,2 млн рублей (при чистой прибыли -44,3 млн).
За 2022 год выручка комплекса составила 10 тысяч рублей при чистой прибыли -8,5 млн рублей.
Ранее, в 2024 и 2023 годах, комплекс не заинтересовал покупателей, несмотря на пониженную цену. В последний раз стоимость актива составляла 318,3 млн рублей, однако никто не откликнулся на аукцион. ООО «Грибы Белогорья» обанкротилось в 2022 году из-за долга на сумму 219,1 млн рублей и с тех пор неоднократно выставлялось на продажу.