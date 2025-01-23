Гладков раскрыл порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

Кроме этого, все школьники региона смогут выбрать предпочитаемый ими вариант прохождения итоговой аттестации, который действует уже несколько лет. Так, выпускники 9-х классов могут закончить год с текущей успеваемостью, а ученики 11-х классов выбрать между ЕГЭ и наработанными за годы учёбы оценками.