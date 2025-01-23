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Posted 23 января, 10:34

Published 23 января, 10:34

Modified 23 января, 10:36

Updated 23 января, 10:36

Гладков раскрыл порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

Гладков раскрыл порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

23 января 2025, 10:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В Белгородской области определили место и порядок сдачи выпускных экзаменов в 2025 году. Подробности сообщили в областном правительстве.

Во время очередного заседания оперштаба в Белгородской области утвердили список школ, в которых можно будет безопасно сдать экзамены выпускникам 9-х и 11-х классов.

На сегодняшний день некоторые юные белгородцы обучаются в 284 школах, расположенных в приграничье региона и в областном центре. Губернатор выразил надежду, что все дети смогут сдать экзамены в своих учреждениях, однако на случай неспокойной оперативной обстановки нужны запасные варианты.

В регионе уже определили список школ, безопасных для сдачи выпускных экзаменов, однако точное их количество и расположение неизвестно. Их выбрали в 10 муниципалитетах.

Кроме этого, все школьники региона смогут выбрать предпочитаемый ими вариант прохождения итоговой аттестации, который действует уже несколько лет. Так, выпускники 9-х классов могут закончить год с текущей успеваемостью, а ученики 11-х классов выбрать между ЕГЭ и наработанными за годы учёбы оценками.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Гиа#Хорошие новости#Выпускные экзамены
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