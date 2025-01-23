Гладков: 30 проектов белгородских НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов поддержал 30 проектов белгородских НКО, которые получили федеральные гранты для реализации своих инициатив. Сумма финансирования составила более 30 миллионов рублей. Наибольшее число победителей — в Белгороде (5 проектов), а также в Старооскольском, Алексеевском и Новооскольском округах (по 4). Большинство проектов посвящены сохранению исторической памяти, охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни и поддержке молодежных и семейных инициатив.