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Posted 23 января, 10:34

Published 23 января, 10:34

Modified 23 января, 12:43

Updated 23 января, 12:43

30 белгородских проектов получили госфинансирование на общую сумму более 30 млн рублей

Гладков: 30 проектов белгородских НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

23 января 2025, 10:34
Фото: 1MI. 30 белгородских проектов получили госфинансирование на общую сумму более 30 млн рублей
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Новости Белгорода
Более 30 млн рублей грантовой поддержки от Фонда президентских грантов получили 30 проектов белгородских НКО на реализацию.

Фонд президентских грантов поддержал 30 проектов белгородских НКО, которые получили федеральные гранты для реализации своих инициатив. Сумма финансирования составила более 30 миллионов рублей. Наибольшее число победителей — в Белгороде (5 проектов), а также в Старооскольском, Алексеевском и Новооскольском округах (по 4). Большинство проектов посвящены сохранению исторической памяти, охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни и поддержке молодежных и семейных инициатив.

«Я горжусь, что наши активисты побеждают на федеральном уровне, получают поддержку и воплощают свои идеи», — сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал о проекте «Десант добрых дел» из Грайворонского округа, который направлен на помощь пожилым людям. А также о летнем патриотическом кинотеатре в селе Глухово Алексеевского округа. Белгородцы смогут там насладиться военными фильмами под открытым небом

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов. Прием заявок на второй конкурс 2025 года начнется 3 февраля и продлится до 17 марта.

Грант на 2,18 млн рублей получил проект «Внимание! Ведется обстрел…», разработанный АНО «Академия безопасности и технологий выживания», направлен на обучение школьников из приграничных районов Белгородской области навыкам безопасного поведения в экстремальных ситуациях, таким как обстрелы и захват заложников. В рамках инициативы запланировано более 140 практических занятий с привлечением военных врачей, а школьники получат необходимые материалы, включая жгуты для остановки кровотечений.

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