Гладков: 30 проектов белгородских НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

Posted 23 января, 10:34
Published 23 января, 10:34
Modified 23 января, 12:43
Updated 23 января, 12:43
Фонд президентских грантов поддержал 30 проектов белгородских НКО, которые получили федеральные гранты для реализации своих инициатив. Сумма финансирования составила более 30 миллионов рублей. Наибольшее число победителей — в Белгороде (5 проектов), а также в Старооскольском, Алексеевском и Новооскольском округах (по 4). Большинство проектов посвящены сохранению исторической памяти, охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни и поддержке молодежных и семейных инициатив.
«Я горжусь, что наши активисты побеждают на федеральном уровне, получают поддержку и воплощают свои идеи», — сказал Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал о проекте «Десант добрых дел» из Грайворонского округа, который направлен на помощь пожилым людям. А также о летнем патриотическом кинотеатре в селе Глухово Алексеевского округа. Белгородцы смогут там насладиться военными фильмами под открытым небом
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов. Прием заявок на второй конкурс 2025 года начнется 3 февраля и продлится до 17 марта.
Грант на 2,18 млн рублей получил проект «Внимание! Ведется обстрел…», разработанный АНО «Академия безопасности и технологий выживания», направлен на обучение школьников из приграничных районов Белгородской области навыкам безопасного поведения в экстремальных ситуациях, таким как обстрелы и захват заложников. В рамках инициативы запланировано более 140 практических занятий с привлечением военных врачей, а школьники получат необходимые материалы, включая жгуты для остановки кровотечений.