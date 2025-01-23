Единовременные выплаты контрактникам в Татарстане увеличили до 2,8 млн рублей

Лица, участвующие в специальной военной операции, ежемесячно получают свыше 210 тысяч рублей. Единовременные выплаты доступны всем, кто оформляет контракт именно на территории Татарстана. Для приезжих из других регионов и иностранных граждан предусмотрены возмещение транспортных расходов и проживание на время оформления документов.