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Posted 23 января, 15:02

Published 23 января, 15:02

Modified 23 января, 15:02

Updated 23 января, 15:02

Единовременные выплаты контрактникам в Татарстане увеличили до 2,8 млн рублей

Единовременные выплаты контрактникам в Татарстане увеличили до 2,8 млн рублей

23 января 2025, 15:02
Фото: Изображение Midjourney.
В Татарстане повысили единовременные выплаты для тех военнослужащих, кто заключает контракт с Министерством обороны России. Теперь сумма достигает 2,8 миллиона рублей.

В неё входит 2,1 миллиона рублей от Республики Татарстан, 400 тысяч от Минобороны России, а дополнительно местные администрации и предприятия могут добавить до 300 тысяч рублей.

Эта программа поддержки продлится до 1 апреля 2025 года, сообщает inkazan.ru.

Лица, участвующие в специальной военной операции, ежемесячно получают свыше 210 тысяч рублей. Единовременные выплаты доступны всем, кто оформляет контракт именно на территории Татарстана. Для приезжих из других регионов и иностранных граждан предусмотрены возмещение транспортных расходов и проживание на время оформления документов.

Оформление занимает один день в центре контрактной службы «Батыр» в Казани, где окажут помощь в сборе всех документов, проведении медицинского осмотра, определении категории годности, а также в получении выплат и льгот.

Иностранцы и их семьи могут получить поддержку в вопросах получения гражданства РФ и налогового идентификатора (ИНН).

Финансовая поддержка контрактников стартовала 6 июля 2024 года.

Больше информации об условиях службы, выплатах и льготах доступно на сайте центра «Батыр» и на портале «Забота о своих».

Подробности о контрактной службе в ВС РФ, премиях, льготах и выплатах можно изучить на сайте heroes-tatarstan.ru или узнать по телефону 117.

Также имеется возможность обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) на Аэропортовской улице, 1/40, в Казани. Телефон для контакта: 8 (843) 221-44-52. Консультации могут быть получены через федеральную горячую линию 8 (800) 222-59-00 или межрегиональный кол-центр по номеру 117.

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