День студента — 2025: когда отмечаем, история праздника, почему это «Татьянин день»

Posted 23 января, 06:45
Published 23 января, 06:45
Modified 23 января, 06:47
Updated 23 января, 06:47
История этого дня начинается ещё с XVIII века, когда императрица Елизавета утвердила первое высшее образовательное учреждение. Им оказался нынешний Московский университет, известный всем как МГУ имени М. В. Ломоносова. Сначала эта дата была днём рождения вуза, но спустя годы её решили посвятить всем студентам.
Называют же эту дату Татьяниным днём из-за совпадения с днём памяти святой мученицы, которую как раз звали Татиана Римская. Она запомнилась в истории, поскольку скончалась во времена гонений на христиан.
Так что объединять эти праздники между собой нельзя — это два разных события, которые по стечению обстоятельств отмечаются в один день. Но имеют они и общую стезю: из-за того, что в конце января многие студенты сдают сессию, они молятся об успешной сдаче именно этой святой.
После революции про День студента забыли, а вспомнили лишь после распада Советского Союза. Официально этот праздник признали уже в Российской Федерации: случилось это только 20 лет назад — в 2005 году.
В то же время Татьянин день берёт своё непрерывное начало с III века: именно тогда верующие начали почитать святую.
День студента традиционно отмечается 25 января — в этом году этот праздник выпал на субботу. Эта дата фиксированная, поэтому ежегодно отмечается в разные дни недели.
Неизменной оказалась и дата религиозного праздника — Татьяниного дня. Поэтому оба события идут рука об руку уже долгое время.
Добавим, что, помимо российского праздника, студенты отмечают свой день и по всему миру. Только дата для празднества другая — 17 ноября.
Несмотря на распространённость этого праздника среди россиян, официальный выходной в этот день не предусмотрен. Поэтому, если дата выпадает на будний день, работникам и ученикам отдых не полагается.
В обычное время в День студента виновников торжества награждают за отличие в учёбе и другой деятельности, устраивают концерты и различного формата мероприятия. В МГУ, например, благодаря которому и появился этот праздник, студентов и вовсе угощают медовухой.
Татьяны же в свой день приходили в храм, чтобы почтить свою покровительницу.
Однако в Белгородской области уже несколько лет сохраняется неспокойная оперативная обстановка. Из-за частых обстрелов в регионе, скорее всего, никаких мероприятий проводить не будут. По крайней мере, главы администраций муниципалитетов пока ни о каких массовых событиях, запланированных на этот день, не сообщали.
Однако, как и в прошлые годы, различные учреждения и вузы проведут собственные небольшие мероприятия. Например, в выставочном зале «Родина» ребята попробуют порисовать на графических планшетах, поучаствуют в соревнованиях и мастер-классах, а также погрузятся в мир компьютерных игр и интерактивных площадок.
А в культурном центре «Октябрь» в понедельник студентам вручат именные стипендии глав районов.
Уже в 2023 году в Белгородской области не проходили массовые мероприятия в День студента. Однако небольшие события в праздничный день всё же устраивали: проводили мастер-классы и иммерсивные прогулки, предлагали сдать импровизированные зачёты, посетить лекции, концерты и выставки.
Помимо обширного выбора мероприятий, город «украшали» в честь этой даты. Речь идёт о телевышке на Харьковской горе в Белгороде, которую решили ярко осветить в День студента.
В прошлом, 2024 году выбор был уже поскуднее, но поздравление от губернатора и вручение стипендий всё ещё присутствовали. При этом известно, что в БелГУ для студентов даже устроили традиционную спартакиаду, где 120 учеников соревновались сразу в трёх видах спорта: баскетболе, настольном теннисе и в спортивном туризме.