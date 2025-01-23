День студента — 2025: когда отмечаем, история праздника, почему это «Татьянин день»

Так что объединять эти праздники между собой нельзя — это два разных события, которые по стечению обстоятельств отмечаются в один день. Но имеют они и общую стезю: из-за того, что в конце января многие студенты сдают сессию, они молятся об успешной сдаче именно этой святой.