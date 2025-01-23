«Больше полугода разбитая»: остановки в Белгороде страдают не только при обстрелах

Posted 23 января, 12:08
Published 23 января, 12:08
Modified 23 января, 12:08
Updated 23 января, 12:08
Белгородцы просят обратить внимание на разбитую остановку «Сокол». По словам одной из жительниц города, в неприглядном состоянии павильон находится уже больше чем полгода.
В мэрии белгородке ответили, что земельный участок на остановке «Дом мебели» на пр. Б. Хмельницкого был предоставлен в аренду предпринимателю для размещения павильона в составе остановочного комплекса. Однако срок аренды истёк.
По решению суда предпринимателя обязали демонтировать павильон и привести участок в порядок за свой счёт. Так как обязательства не были выполнены, материалы направлены в Службу судебных приставов для принудительного исполнения решения.
Ранее белгородцы жаловались на состояние подземного перехода на «Соколе». Он уже давно не видел ремонта — стены рушатся, остекление павильонов разбито, а внутри — свалка. Горожане уже не раз обращались к властям, и разные мэры обещали ремонт, однако сроки ремонта постоянно переносятся.