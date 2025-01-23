«Больше полугода разбитая»: остановки в Белгороде страдают не только при обстрелах

Ранее белгородцы жаловались на состояние подземного перехода на «Соколе». Он уже давно не видел ремонта — стены рушатся, остекление павильонов разбито, а внутри — свалка. Горожане уже не раз обращались к властям, и разные мэры обещали ремонт, однако сроки ремонта постоянно переносятся.