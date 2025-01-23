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Posted 23 января, 12:08

Published 23 января, 12:08

Modified 23 января, 12:08

Updated 23 января, 12:08

Остановка «Сокол»

«Больше полугода разбитая»: остановки в Белгороде страдают не только при обстрелах

23 января 2025, 12:08
Фото: Комментарии на странице Вячеслава Гладкова. Остановка «Сокол»

Белгородцы просят отремонтировать остановочный павильон на «Соколе»

Сюжет
Новости Белгорода
Жительница Белгорода пожаловалась на разбитую остановку «Сокол». Мэрия объяснила, что участок арендует предприниматель.

Белгородцы просят обратить внимание на разбитую остановку «Сокол». По словам одной из жительниц города, в неприглядном состоянии павильон находится уже больше чем полгода.

В мэрии белгородке ответили, что земельный участок на остановке «Дом мебели» на пр. Б. Хмельницкого был предоставлен в аренду предпринимателю для размещения павильона в составе остановочного комплекса. Однако срок аренды истёк.

По решению суда предпринимателя обязали демонтировать павильон и привести участок в порядок за свой счёт. Так как обязательства не были выполнены, материалы направлены в Службу судебных приставов для принудительного исполнения решения.

Остановка «Сокол»
Остановка «Сокол»
Остановка «Сокол». Фото: Комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Ранее белгородцы жаловались на состояние подземного перехода на «Соколе». Он уже давно не видел ремонта — стены рушатся, остекление павильонов разбито, а внутри — свалка. Горожане уже не раз обращались к властям, и разные мэры обещали ремонт, однако сроки ремонта постоянно переносятся.

Пообещали, но не сделали: когда починят остановку в обстреливаемом районе Белгорода?
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#Анна Селищева#Город#Сокол#Новости Белгорода#Остановка#Белгород
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