Бобры уничтожают деревья возле УСК Хоркиной в Белгороде

Posted 23 января, 14:05
Published 23 января, 14:05
Modified 23 января, 14:05
Updated 23 января, 14:05
На реке Везёлке в районе спортивного комплекса Светланы Хоркиной жители Белгорода начали замечать активность бобров. Эти животные атакуют деревья.
Горожане переживают, что популярная зона отдыха может полностью лишиться зелёных насаждений, если не остановить действия бобров. Жители надеются на оперативное вмешательство экологических служб.
«И те деревья, что не вырубили, когда делали красивые дорожки, добьют бобры! Зоны отдыха останутся вообще без зелени!» — цитирует «Белгородский канал» автора обращения.
Ранее бобры доставляли неудобства жителям Белгородской области. В Майском они уничтожили фруктовые деревья и кусты на участке местной жительницы, а летом переключились на овощи. Животные создали плотину, что привело к подтоплению огорода.