Беспилотник ударил по дому в Белгородской области, ещё два повреждены при обстреле

Posted 23 января, 14:44
Published 23 января, 14:44
Modified 23 января, 14:46
Updated 23 января, 14:46
Три населённых пункта Белгородской области оказались под ударом ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, но повреждения зафиксированы в жилых домах и на частных участках.
В Грайвороне беспилотник атаковал жилой дом, разрушив кровлю, фасад и выбив окна. Жители дома не пострадали.
В селе Заречье-Первое (Грайворонский округ) снаряд повредил два частных дома. Выбиты окна, пострадали кровли, фасады и ворота. На соседнем участке снаряд разрушил надворные постройки.
В селе Толоконное Белгородского района после атаки БПЛА посекло легковой автомобиль.
На всех местах происшествий продолжают работать оперативные службы.
За прошедшие сутки ВСУ нанесли более 100 ударов по нескольким районам Белгородской области. Повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Жертв и раненых не было.
Также украинские диверсионно-разведывательные группы попытались прорваться через линию обороны ВС РФ в районе Волчанска, однако потерпели неудачу.