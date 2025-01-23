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Posted 23 января, 14:44

Published 23 января, 14:44

Modified 23 января, 14:46

Updated 23 января, 14:46

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Беспилотник ударил по дому в Белгородской области, ещё два повреждены при обстреле

23 января 2025, 14:44
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Под удар попали не только дома, но надворные постройки и авто. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Три населённых пункта Белгородской области оказались под ударом ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, но повреждения зафиксированы в жилых домах и на частных участках.

В Грайвороне беспилотник атаковал жилой дом, разрушив кровлю, фасад и выбив окна. Жители дома не пострадали.

В селе Заречье-Первое (Грайворонский округ) снаряд повредил два частных дома. Выбиты окна, пострадали кровли, фасады и ворота. На соседнем участке снаряд разрушил надворные постройки.

В селе Толоконное Белгородского района после атаки БПЛА посекло легковой автомобиль.

На всех местах происшествий продолжают работать оперативные службы.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ нанесли более 100 ударов по нескольким районам Белгородской области. Повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Жертв и раненых не было.

Также украинские диверсионно-разведывательные группы попытались прорваться через линию обороны ВС РФ в районе Волчанска, однако потерпели неудачу.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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