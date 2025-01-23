Белгородцы будут быстрее добираться до Воронежа?

В 2024 году количество пассажиров рейса Белгород — Старый Оскол — Воронеж увеличилось на 30% и достигло 48,3 тысячи человек. В рамках проекта «Соединяя Черноземье» с 2022 года в этом направлении уже перевезли более 100 тысяч пассажиров, а правительство области продолжает оценивать данные для дальнейшего развития маршрута.