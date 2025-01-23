Белгородцы будут быстрее добираться до Воронежа?

Posted 23 января, 11:05
Published 23 января, 11:05
Modified 23 января, 11:05
Updated 23 января, 11:05
Планируется ускорение движения пассажирских поездов между Белгородом и Воронежем в рамках реализации проекта «Соединяя Черноземье». На данный момент путь занимает более четырёх часов.
В ближайших планах — увеличение скорости и на других маршрутах и направлениях, например, Белгород — Москва. Об этом рассказал Игорь Наталенко, начальник Юго-Восточной железной дороги, пишет «TV Губерния».
В 2024 году количество пассажиров рейса Белгород — Старый Оскол — Воронеж увеличилось на 30% и достигло 48,3 тысячи человек. В рамках проекта «Соединяя Черноземье» с 2022 года в этом направлении уже перевезли более 100 тысяч пассажиров, а правительство области продолжает оценивать данные для дальнейшего развития маршрута.
Осенью 2024 года запущены дополнительные поезда из-за популярности этого направления.
Также в декабре 2024 года белгородцы попросили сделать ежедневные рейсы поезда Белгород — Воронеж. Министерство автомобильных дорог и транспорта области провело переговоры с РЖД, но ответ был дан отрицательный: не хватает единиц подвижного состава. Если они поступят на Юго-Восточный полигон, то эту возможность рассмотрят.