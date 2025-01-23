Белгородца ждут исправительные работы за разбитую остановку на Конева

Напомним, весной прошлого года остановка «Конева» на улице Щорса в Белгороде подверглась обстрелу. Сроки восстановления постоянно сдвигались. В ноябре прошлого года на остановке заметили рабочих. Однако на закупку по проведению работ поступила жалоба. Определение исполнителя остановили по требованию белгородского УФАС.