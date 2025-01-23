Белгородца ждут исправительные работы за разбитую остановку на Конева

Posted 23 января, 17:07
Published 23 января, 17:07
Modified 23 января, 17:09
Updated 23 января, 17:09
Городская прокуратура поддержала обвинение в уголовном деле против 23-летнего местного жителя, которого обвинили в вандализме.
Во время судебного разбирательства выяснилось, что в сентябре прошлого года молодой человек, вооружённый молотком, ударил по стеклу остановки на улице Конева. Размер причинённого материального убытка превысил 69 тысяч рублей.
Суд, принимая во внимание аргументы гособвинителя, назначил подсудимому наказание. Речь идёт о семи месяцах исправительных работ. Кроме этого, с его заработка будут удерживать 10% в пользу государства.
В настоящее время приговор ещё не вступил в силу.
Напомним, весной прошлого года остановка «Конева» на улице Щорса в Белгороде подверглась обстрелу. Сроки восстановления постоянно сдвигались. В ноябре прошлого года на остановке заметили рабочих. Однако на закупку по проведению работ поступила жалоба. Определение исполнителя остановили по требованию белгородского УФАС.