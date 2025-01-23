Белгородских школьников обучат правилам поведения при обстрелах и захвате заложников

Губкинская епархия ранее предложила два проекта для популяризации здорового образа жизни в Белгородской области. В рамках проекта «Наперегонки с батюшкой» планировалось провести 20 паломнических поездок на велосипедах в посёлке Томаровка для участников разного возраста. А в Борисовке хотели организовать легкоатлетический забег для минимум 300 человек в честь Тихвинской иконы Божией Матери. На реализацию этих проектов епархия запросила 800 тыс. рублей у Фонда президентских грантов.