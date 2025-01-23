Белгородских школьников обучат правилам поведения при обстрелах и захвате заложников

Posted 23 января, 08:23
Published 23 января, 08:23
Modified 23 января, 08:23
Updated 23 января, 08:23
Проект «Внимание! Ведётся обстрел», инициированный АНО «Академия безопасности и технологий выживания», выиграл грант Фонда президентских грантов на сумму 2 млн 185 тыс. 771 рубль. Общая стоимость реализации составит 6,5 млн рублей, с учётом софинансирования в размере 4,3 млн рублей.
Цель проекта — снижение уровня смертности и травматизма среди молодёжи Белгородской области путём обучения школьников 9-11-х классов навыкам безопасного поведения в условиях обстрелов и захвата заложников, а также оказанию первой помощи.
Проект ориентирован на молодёжь, проживающую в приграничных районах, где риски для жизни особенно высоки. В ходе реализации проекта планируется провести более 140 интенсивных занятий по первой помощи и безопасному поведению, а также снабдить школьников кровоостанавливающими жгутами и другими необходимыми материалами. Для разработки учебной программы привлекались военные врачи.
Сам проект продолжает инициативу Академии безопасности «Знания, спасающие жизни», которая не получила поддержки на конкурсе грантов Белгородской области, хотя сумма на его реализацию меньше, чем на «Внимание! Ведётся обстрел».
В Белгородской области продолжаются уроки безопасности для школьников, которые проходят в регионе в 2023 года. Детей обучают необходимым навыкам в условиях повышенной опасности. В образовательных учреждениях оборудовано 560 укрытий, а ежедневно проводятся короткие занятия, направленные на безопасность детей. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что такие уроки жизненно важны и помогают спасать детей в экстремальных ситуациях.
Однако эти занятия вызывают обеспокоенность у родителей из-за высокой учебной нагрузки на детей. Взрослые предлагают перенести тренировки на уроки о важном, чтобы снизить нагрузку.
Ранее на улице Молодёжной в Белгороде предлагалось создать сквер «Героев СВО», посвящённый участникам спецоперации. Для этого требовалось 26,6 млн рублей. Проект подавался в Фонд президентских грантов.
Также в Белгородской области планировалось открыть «Тыквопарк» на территории села Гарбузово. Проект, запросивший 2 млн рублей у Фонда президентских грантов, направлен на привлечение жителей, особенно молодежи и детей, а также на популяризацию аграрных и гастрономических традиций региона.
Губкинская епархия ранее предложила два проекта для популяризации здорового образа жизни в Белгородской области. В рамках проекта «Наперегонки с батюшкой» планировалось провести 20 паломнических поездок на велосипедах в посёлке Томаровка для участников разного возраста. А в Борисовке хотели организовать легкоатлетический забег для минимум 300 человек в честь Тихвинской иконы Божией Матери. На реализацию этих проектов епархия запросила 800 тыс. рублей у Фонда президентских грантов.