Белгородские педагоги могут пройти курс по ИИ

Программа «ИИ Старт» была запущена в 2022 году. К 2024 году поступило 930 заявок от преподавателей из 81 региона России, а также из Беларуси и Казахстана. В рамках программы было открыто 106 кружков, в которых обучается свыше 1600 детей. Всего за период реализации проекта было организовано 234 секции.