bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 12:24

Published 23 января, 12:24

Modified 23 января, 12:26

Updated 23 января, 12:26

Белгородские педагоги могут пройти курс по ИИ

Белгородские педагоги могут пройти курс по ИИ

23 января 2025, 12:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Образование
Начался прием заявок от преподавателей для участия в новом сезоне программы «ИИ Старт», направленной на создание технологических кружков по искусственному интеллекту в учебных заведениях.

Педагоги, желающие организовать кружок по искусственному интеллекту, имеют возможность пройти бесплатное обучение на курсе «Искусственный интеллект: теория и методика преподавания в основной и старшей школе». В рамках этого курса они освоят основы программирования и машинного обучения, язык Python, а также методы анализа данных и другие важные темы. Данная программа реализуется Академией искусственного интеллекта для школьников при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

По окончании курса преподаватели получают удостоверение от Московского городского педагогического университета (МГПУ), а также экспертную и информационную поддержку для успешного запуска кружка по искусственному интеллекту.

Программа «ИИ Старт» была запущена в 2022 году. К 2024 году поступило 930 заявок от преподавателей из 81 региона России, а также из Беларуси и Казахстана. В рамках программы было открыто 106 кружков, в которых обучается свыше 1600 детей. Всего за период реализации проекта было организовано 234 секции.

Преподаватели, оценив результаты проекта в 2024 году, высоко оценили качество предоставленных материалов и доступность образовательных программ для учащихся с разным уровнем подготовки.

Более 500 студентов прошли стажировку в Центрально-Черноземном Сбере
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитики Сбера подсчитали, сколько чаевых оставили белгородцы в новогодние праздникиСбер обсуждает с ведомствами изменение условий льготного кредитования АПКВ Сбере рассказали о финансовой активности россиян в 2024 году
#Кристина Семенчук#Образование#Гранты#Сбербанк#Обучение#Курс#Педагоги#Белгород#Искусственный интеллект#Программирование#Секции#Python
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика