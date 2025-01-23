Белгородские педагоги могут пройти курс по ИИ

Posted 23 января, 12:24
Published 23 января, 12:24
Modified 23 января, 12:26
Updated 23 января, 12:26
Педагоги, желающие организовать кружок по искусственному интеллекту, имеют возможность пройти бесплатное обучение на курсе «Искусственный интеллект: теория и методика преподавания в основной и старшей школе». В рамках этого курса они освоят основы программирования и машинного обучения, язык Python, а также методы анализа данных и другие важные темы. Данная программа реализуется Академией искусственного интеллекта для школьников при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
По окончании курса преподаватели получают удостоверение от Московского городского педагогического университета (МГПУ), а также экспертную и информационную поддержку для успешного запуска кружка по искусственному интеллекту.
Программа «ИИ Старт» была запущена в 2022 году. К 2024 году поступило 930 заявок от преподавателей из 81 региона России, а также из Беларуси и Казахстана. В рамках программы было открыто 106 кружков, в которых обучается свыше 1600 детей. Всего за период реализации проекта было организовано 234 секции.
Преподаватели, оценив результаты проекта в 2024 году, высоко оценили качество предоставленных материалов и доступность образовательных программ для учащихся с разным уровнем подготовки.