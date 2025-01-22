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Posted 22 января, 15:09

Published 22 января, 15:09

Modified 22 января, 16:17

Updated 22 января, 16:17

Министерство образования Белгородской области сделало заявление по поводу жалоб студентов БелГАУ им. В. Я. Горина

Всё-таки очка? В белгородских вузах ответили на жалобы студентов об отмене дистанта

22 января 2025, 15:09
Фото: Изображение Midjourney. Министерство образования Белгородской области сделало заявление по поводу жалоб студентов БелГАУ им. В. Я. Горина

Белгородские институты и техникум прокомментировали информацию о выходе на очку

Сюжет
Образование
Журналисты связались с руководством образовательных учреждений, чтобы узнать, собираются ли они отменять дистант с начала второго полугодия. Ответили не все.

В социальных сетях студенты Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина начали возмущаться тому, что с начала второго семестра в вузе собираются отменить дистанционное обучение. Похожая ситуация сложилась, как писал Telegram-канал «Белгород №1», в колледже БУКЭП и техникуме промышленности и услуг.

Министр образования региона Андрей Милёхин ответил, что студенты имеют право остаться на дистанте, для этого им нужно подать соответствующее заявление. Но руководство БелГАУ, по словам студентов, позволяет не посещать очно занятия только тем, кто совмещает учёбу с работой по специальности.

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Журналистка Бел.Ру обзвонила образовательные учреждения, чтобы уточнить их позицию по данному вопросу. Главным ориентиром, как выяснилось, являются рекомендации оперативного штаба: если региональные власти рекомендуют сохранять смешанный формат обучения, учебные заведения следуют этому совету.

Министерство образования области сообщило, что в том же БелГАУ им. В. Я. Горина сейчас сохраняется обучение в дистанционном формате.

«Студенты имеют право подать заявление о переходе на дистанционное обучение», — говорится в ответе.

Это нам подтвердила руководитель пресс-службы БелГАУ Ирина Зигаева.

«Мы полностью поддерживаем политику, точку зрения министерства образования. Студентам, может быть, не совсем корректно была доведена информация, поэтому у нас поднялся такой всплеск. То есть, политика та же самая, мы не обязываем, у нас режим тот же самый — очный и дистанционный», — сказала Ирина.

В Белгородском государственном технологическом университете имени В. Г. Шухова директор медиацентра Анастасия Долиненко рассказала, что для обучающихся сохраняется очно-заочный формат. Никаких указаний о предстоящем выходе студентов на очку на данный момент не поступало.

В Белгородском университете кооперации, экономики и права, а также в Белгородском институте искусства и культуры обещали сообщить информацию дополнительно. В техникуме промышленности и сферы услуг попросили сделать официальный запрос, редакция ждёт ответ.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Образование#Студенты#Эксклюзив#Белгород#Дистанционное обучение#Очное обучение#Смешанный формат
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