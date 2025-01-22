Всё-таки очка? В белгородских вузах ответили на жалобы студентов об отмене дистанта

Министр образования региона Андрей Милёхин ответил, что студенты имеют право остаться на дистанте, для этого им нужно подать соответствующее заявление. Но руководство БелГАУ, по словам студентов, позволяет не посещать очно занятия только тем, кто совмещает учёбу с работой по специальности.