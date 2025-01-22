ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородском районе и Грайворонском округе

Posted 22 января, 17:40
Published 22 января, 17:40
Modified 22 января, 17:56
Updated 22 января, 17:56
Из-за обстрела со стороны Украины пострадало село под Белгородом. В Черемошном обошлось без ранений мирных жителей, однако в одном из частных домов при атаке БПЛА пробита крыша, разбиты окна. Также в жилом помещении при взрыве выбило дверь.
Также ВСУ нанесли удар по Грайворонскому округу. Пострадал автомобиль жителям села Новостроевка-Первая. Из-за сброшенного с FPV-дрона взрывного устройства в транспортном средстве разбито заднее стекло. Второй многоманёвренный дрон сдетонировал у частного дома. Там вылетело остекление и частично разрушен забор. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
21 января в официальной сводке обстрелов за сутки сообщили, что всего ВСУ атаковали семь муниципалитетов регион при помощи 74 боевых снарядов и как минимум 72 БПЛА. Ранения получили четыре человека. Среди них есть ребёнок.