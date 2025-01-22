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Posted 22 января, 17:40

Published 22 января, 17:40

Modified 22 января, 17:56

Updated 22 января, 17:56

Последствия атак ВСУ

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородском районе и Грайворонском округе

22 января 2025, 17:40
Фото: 1MI. Последствия атак ВСУ

ВСУ нанесли удар по двум муниципалитетам Белгородской области, пострадавших нет

Сюжет
Новости Белгорода
Под атаку попали Черемошное и Новостроевка-Первая. Пострадавших среди мирного населения нет. Информация уточняется. Пострадали ИЖС и авто.

Из-за обстрела со стороны Украины пострадало село под Белгородом. В Черемошном обошлось без ранений мирных жителей, однако в одном из частных домов при атаке БПЛА пробита крыша, разбиты окна. Также в жилом помещении при взрыве выбило дверь.

Также ВСУ нанесли удар по Грайворонскому округу. Пострадал автомобиль жителям села Новостроевка-Первая. Из-за сброшенного с FPV-дрона взрывного устройства в транспортном средстве разбито заднее стекло. Второй многоманёвренный дрон сдетонировал у частного дома. Там вылетело остекление и частично разрушен забор. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

21 января в официальной сводке обстрелов за сутки сообщили, что всего ВСУ атаковали семь муниципалитетов регион при помощи 74 боевых снарядов и как минимум 72 БПЛА. Ранения получили четыре человека. Среди них есть ребёнок.

Ночью число пострадавших от атак беспилотников под Белгородом выросло
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#ВСУ#Приграничье#СВО
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