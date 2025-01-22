ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородском районе и Грайворонском округе

Из-за обстрела со стороны Украины пострадало село под Белгородом. В Черемошном обошлось без ранений мирных жителей, однако в одном из частных домов при атаке БПЛА пробита крыша, разбиты окна. Также в жилом помещении при взрыве выбило дверь.