Волонтёры получили материал от фонда «Поколение» для изготовления маскировочных сетей

«Фонд „Поколения“ уже почти три года поддерживает добровольцев, которые оказывают помощь нашим военнослужащим. Сегодня фонд в своей деятельности соприкасается с тысячами волонтёрских групп, состоящих из людей различных возрастов — это школьники и студенты, люди среднего возраста и те, кому уже за 80 лет. Маскировочные сетки позволяют укрыть наших бойцов от противника, чтобы и защитники чувствовали себя защищёнными. Сегодня мы передаём достаточно большое количество материала, которого хватит на очень длительный промежуток времени. Мы и дальше будем помогать волонтёрам, ведь сегодня нет важнее темы, чем защита Отечества, защита нашего общего дома», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.