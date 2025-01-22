Волонтёры получили материал от фонда «Поколение» для изготовления маскировочных сетей

Posted 22 января, 08:58
Published 22 января, 08:58
Modified 22 января, 09:00
Updated 22 января, 09:00
Они расположены в учреждениях культуры и сельских поселениях, школах и детских садах. За почти два года сплетено более 350 маскировочных сетей разных размеров и расцветок, а это более тысячи квадратных метров.
Координирующим центром выступает Чернянский дом пионеров и школьников.
«С начала СВО многие жители района включились в работу по помощи нашим военнослужащим. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то вяжет носки, заливает окопные свечи. И когда военные заявили о потребности в маскировочных сетях, люди объединились в этом направлении. Начали приносить одежду, ненужные шторы, ветошь, из которой мы могли мастерить сети. Конечно же, намного качественнее маскировочная сеть делается из спанбонда, уже проверенного материала. Благодаря поддержке фонда „Поколение“, мы можем уже обеспечить наших волонтёров рабочим материалом на длительный период», — рассказала руководитель муниципального учреждения допобразования Юлия Губарева.
Всего на средства фонда Андрея Скоча для волонтёров Чернянского района закуплено материалов для плетения сетей на сумму более 430 тыс. рублей. В частности, 48 рулонов спанбонда должно хватить на около 9 600 квадратных метров маскировочных сетей.
«Фонд „Поколения“ уже почти три года поддерживает добровольцев, которые оказывают помощь нашим военнослужащим. Сегодня фонд в своей деятельности соприкасается с тысячами волонтёрских групп, состоящих из людей различных возрастов — это школьники и студенты, люди среднего возраста и те, кому уже за 80 лет. Маскировочные сетки позволяют укрыть наших бойцов от противника, чтобы и защитники чувствовали себя защищёнными. Сегодня мы передаём достаточно большое количество материала, которого хватит на очень длительный промежуток времени. Мы и дальше будем помогать волонтёрам, ведь сегодня нет важнее темы, чем защита Отечества, защита нашего общего дома», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
На торжественной встрече с волонтёрами района военнослужащим 88 сапёрного полка была передана очередная партия гуманитарной помощи. А представители наиболее активных волонтёрских групп были отмечены наградами.
Фонд «Поколение» взаимодействует с добровольцами из различных муниципалитетов. Так, летом прошлого года волонтёры Старого Оскола получили 100 рулонов материала для производство маскировочных сетей, а их коллеги из Губкина — помощь на общую сумму более 1,6 млн рублей.