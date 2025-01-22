В Старом Осколе нашли нарушения в ПВР, жители которого жаловались на тараканов в еде

В связи с этим уже бывший глава Старооскольского округа Андрей Чесноков и его заместитель проверили качество питания. По словам чиновников, столовая «Славянка» находится недалеко, но путь к ней может быть неудобен для маломобильных граждан, особенно зимой. Насекомых в момент проверки не обнаружили, но провели дезинсекцию, а качество еды взяли под контроль. В администрации сообщили, что с 1 декабря привлекут нового оператора питания, который организует доставку еды прямо в ПВР.