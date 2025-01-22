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Posted 22 января, 09:10

Published 22 января, 09:10

Modified 22 января, 09:10

Updated 22 января, 09:10

Пункт временного размещения (ПВР)

В Старом Осколе нашли нарушения в ПВР, жители которого жаловались на тараканов в еде

22 января 2025, 09:10
Фото: 1MI. Пункт временного размещения (ПВР)
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Новости Старого Оскола
Прокуратура выявила санитарные нарушения в столовой, обслуживающей переселенцев в Старом Осколе, и инициировала дело против предпринимателя.

Прокуратура проверила пункт временного размещения граждан из Грайворонского округа, проживающих в гостинице «Русь» в Старом Осколе. Питание постояльцев организует столовая «Славянка», принадлежащая местному предпринимателю.

Несмотря на отсутствие насекомых, проверка выявила нарушения санитарных норм и ненадлежащее содержание оборудования.

Заведено административное дело против предпринимателя по ст. 6.6 КоАП РФ. В столовой начали ежедневно брать пробы приготовленной еды.

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В ноябре 2024 года белгородцы, размещённые в пункте временного размещения в гостинице «Русь» в Старом Осколе, пожаловались на качество питания. По словам жителей, меню бедное, а в блюдах якобы находят насекомых. Видео с плавающим в супе тараканом разлетелось по местным пабликам.

В связи с этим уже бывший глава Старооскольского округа Андрей Чесноков и его заместитель проверили качество питания. По словам чиновников, столовая «Славянка» находится недалеко, но путь к ней может быть неудобен для маломобильных граждан, особенно зимой. Насекомых в момент проверки не обнаружили, но провели дезинсекцию, а качество еды взяли под контроль. В администрации сообщили, что с 1 декабря привлекут нового оператора питания, который организует доставку еды прямо в ПВР.

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