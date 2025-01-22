В школе Белгорода жестоко обращались с ребёнком с аутизмом?

Напомним, что в начале этого учебного года родители детей с аутизмом, обучающихся в школе № 43, просили организовать для их детей образовательный выездной лагерь, чтобы они не оставались в одиночестве, ведь дистант им противопоказан. Тогда власти пообещали рассмотреть это предложение.