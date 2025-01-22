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Posted 22 января, 12:48

Published 22 января, 12:48

Modified 22 января, 12:50

Updated 22 января, 12:50

Жестокое обращение с юным белгородцем с аутизмом не привело к уголовному делу

В школе Белгорода жестоко обращались с ребёнком с аутизмом?

22 января 2025, 12:48
Фото: Изображение Midjourney.

Жестокое обращение с юным белгородцем с аутизмом не привело к уголовному делу

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Новости Белгорода
В прокуратуре сообщили, что Следком отказал в возбуждении уголовного дела. Кроме того, ранее выявили нарушения при организации дистанта для детей с особенностями развития.

В минувшем сентябре в школе № 43 в Белгороде якобы зафиксировали жестокое обращение с ребёнком с расстройством аутистического спектра (РАС). Речь идёт об ударах по лицу и рукам, эскалации психоза, несвоевременном оказании помощи. Школьнику затем потребовалось лечение.

В прокуратуре и Следкоме региона узнали о случившемся. Второе ведомство отметило, что решение по результатам проверки ещё не принято. Однако в прокуратуре журналистам «Фонаря» заявили обратное: якобы следователи не стали возбуждать уголовное дело. Такое решение в прокуратуре уже начали проверять.

Также в надзорном ведомстве добавили, что за последние несколько лет выявлено несколько нарушений прав детей с РАС и другими интеллектуальными и физическими нарушениями во время дистанционного обучения. Нарушения уже удалось устранить.

Напомним, что в начале этого учебного года родители детей с аутизмом, обучающихся в школе № 43, просили организовать для их детей образовательный выездной лагерь, чтобы они не оставались в одиночестве, ведь дистант им противопоказан. Тогда власти пообещали рассмотреть это предложение.

Предлагают дистант, но он противопоказан: родители детей с РАС обратились к властям
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#Александра Склярова#Новости Белгорода#Аутизм#Жестокое обращение#Белгород#РАС
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