В Белгородскую область придёт зимний холод, но он не принесёт снега

Если верить прогнозам Гидрометцентра, завтра в Белгороде будет самый холодный день на этой неделе. Дальше температура будет увеличиваться до +3 °С днём и 0 °С ночью. В пятницу и субботу жителей города ожидают осадки: 24 января — снег, а 25 января — дождь.