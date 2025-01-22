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Posted 22 января, 14:03

Published 22 января, 14:03

Modified 22 января, 14:05

Updated 22 января, 14:05

Снега в Белгородской области завтра не обещают

В Белгородскую область придёт зимний холод, но он не принесёт снега

22 января 2025, 14:03
Фото: 1MI. Снега в Белгородской области завтра не обещают

Синоптики предупредили белгородцев о похолодании до -8 °С

Сюжет
Погода
Завтра по прогнозу МЧС в Белгородской области будет облачно и морозно. Осадков не ожидается.

В четверг, 23 января, в Белгородской области будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью опустится до -8…-3 °С, а днём будет варьироваться от -5 °С до 0 °С.

В Белгороде в тёмное время суток температура может опуститься вплоть до -5 °С. Днём столбики термометров покажут от -2 °С до 0 °С.

Если верить прогнозам Гидрометцентра, завтра в Белгороде будет самый холодный день на этой неделе. Дальше температура будет увеличиваться до +3 °С днём и 0 °С ночью. В пятницу и субботу жителей города ожидают осадки: 24 января — снег, а 25 января — дождь.

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