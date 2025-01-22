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Posted 22 января, 08:47

Published 22 января, 08:47

Modified 22 января, 09:31

Updated 22 января, 09:31

Эвакуация студентов и преподователей в Старом Осколе

В Белгородской области эвакуировали вуз: что произошло?

22 января 2025, 08:47
Фото: ОК! Старый Оскол. Эвакуация студентов и преподователей в Старом Осколе

Экс-глава Старого Оскола Чесноков объяснил эвакуацию в одном из вузов

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Новости Старого Оскола
В Старооскольском геологоразведочном институте эвакуированы студенты и преподаватели после сообщения о подозрительном предмете.

В Старооскольском геологоразведочном институте эвакуировали студентов и преподавателей из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщили в Telegram-канале «ОК! Старый Оскол». Согласно предварительным данным, поступила информация о возможном взрывном устройстве в главном корпусе учебного заведения.

Экс-глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, теперь работающий в учебном заведении, в своём канале сообщил, что оперативные службы и сотрудники института проверяют информацию о подозрительном объекте. Он добавил, что все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности студентов и персонала.

На данный момент информация о настоящей угрозе не подтверждена.

Обновлено в 12:30: по завершении осмотра взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее в Старом Осколе эвакуировали медколледж после анонимного сообщения о минировании. Студентов и преподавателей вывели из учебных и служебных помещений во время действия ракетной опасности, объявленной на территории региона. Позже выяснилось, что вызов оказался ложным: кинологическая служба проверила здание колледжа и прилегающую территорию, взрывчатые вещества не обнаружены.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Эвакуация#Институт#Андрей чесноков
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