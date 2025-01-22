В Белгородской области эвакуировали вуз: что произошло?

Ранее в Старом Осколе эвакуировали медколледж после анонимного сообщения о минировании. Студентов и преподавателей вывели из учебных и служебных помещений во время действия ракетной опасности, объявленной на территории региона. Позже выяснилось, что вызов оказался ложным: кинологическая служба проверила здание колледжа и прилегающую территорию, взрывчатые вещества не обнаружены.