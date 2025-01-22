В Белгородской области эвакуировали вуз: что произошло?

Posted 22 января, 08:47
Published 22 января, 08:47
Modified 22 января, 09:31
Updated 22 января, 09:31
В Старооскольском геологоразведочном институте эвакуировали студентов и преподавателей из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщили в Telegram-канале «ОК! Старый Оскол». Согласно предварительным данным, поступила информация о возможном взрывном устройстве в главном корпусе учебного заведения.
Экс-глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, теперь работающий в учебном заведении, в своём канале сообщил, что оперативные службы и сотрудники института проверяют информацию о подозрительном объекте. Он добавил, что все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности студентов и персонала.
На данный момент информация о настоящей угрозе не подтверждена.
Обновлено в 12:30: по завершении осмотра взрывоопасных предметов не обнаружено.
Ранее в Старом Осколе эвакуировали медколледж после анонимного сообщения о минировании. Студентов и преподавателей вывели из учебных и служебных помещений во время действия ракетной опасности, объявленной на территории региона. Позже выяснилось, что вызов оказался ложным: кинологическая служба проверила здание колледжа и прилегающую территорию, взрывчатые вещества не обнаружены.