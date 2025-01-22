Уже с января: страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия проиндексируют на 9,5%

Напомним, что социальные выплаты и пособия, в том числе пенсии, в России ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции. С начала 2025 года страховые пенсии должны были увеличится на 7,3%. Впервые с 2015 года повышение затронуло и пенсии работающих пенсионеров. Дополнительно в феврале планировалось увеличение выплат до уровня фактической инфляции 2024 года, которая, по предварительным данным, составила около 9,6-9,8%. Пенсионеры получат перерасчёт за январь и новые суммы за февраль, что затронет около 37 млн человек.