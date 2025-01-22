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Posted 22 января, 15:06

Published 22 января, 15:06

Modified 22 января, 15:08

Updated 22 января, 15:08

Пенсии и соцвыплаты россиян станут больше почти на 10%

Уже с января: страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия проиндексируют на 9,5%

22 января 2025, 15:06
Фото: Изображение Midjourney. Пенсии и соцвыплаты россиян станут больше почти на 10%

Путин поручил проиндексировать пенсии и социальные выплаты

Сюжет
Пенсии
Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии и соцвыплаты в январе 2025 года на 9,5% по фактической инфляции.

Страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия в России будут проиндексированы с января 2025 года. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 22 января. Индексация составит 9,5%, что соответствует уровню фактической инфляции за прошлый год.

Глава страны попросил Правительство РФ оперативно принять меры для реализации этого решения. По словам президента, такая мера продиктована необходимостью поддержать граждан в условиях увеличившейся инфляции, которая превысила прогнозы.

Таким образом, индексация, предложенная сегодня, будет реализована «задним числом», а доплаты люди получат уже в феврале.

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Напомним, что социальные выплаты и пособия, в том числе пенсии, в России ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции. С начала 2025 года страховые пенсии должны были увеличится на 7,3%. Впервые с 2015 года повышение затронуло и пенсии работающих пенсионеров. Дополнительно в феврале планировалось увеличение выплат до уровня фактической инфляции 2024 года, которая, по предварительным данным, составила около 9,6-9,8%. Пенсионеры получат перерасчёт за январь и новые суммы за февраль, что затронет около 37 млн человек.

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#Анна Селищева#Общество#Владимир Путин#Пенсии#Россия#Выплаты#Белгород#Повышение пенсии
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