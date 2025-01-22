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Posted 22 января, 10:31

Published 22 января, 10:31

Modified 22 января, 10:33

Updated 22 января, 10:33

12 млн, выделенные на ремонт техники для перевозки ТКО, куда-то делись

Тайна 12 млн рублей: ЦЭБ не знает, где деньги для ремонта техники «Еврологистика»

22 января 2025, 10:31
Фото: 1MI. 12 млн, выделенные на ремонт техники для перевозки ТКО, куда-то делись

Белгородский ЦЭБ не знает о судьбе 12 млн рублей для ремонта техники

Центр экологической безопасности не смог объяснить, что случилось с крупной суммой, выделенной на ремонт техники уже бывшего мусорного перевозчика — компании «Еврологистик».

В Белгородском Центре экологической безопасности (ЦЭБ) не могут объяснить, что произошло с суммой в 12 млн рублей, выделенной на ремонт техники бывшего мусорного перевозчика — компании «Еврологистик».

В ответе на запрос редакции «Фонаря» представители ЦЭБ заявили, что «Еврологистик» является отдельным юридическим лицом, и поэтому Центр не располагает данными о финансировании, условиях предоставления средств и их использовании для ремонта специализированной техники. Однако, когда выделялись средства, эта компания была подрядчиком регионального оператора, обязанного контролировать процесс вывоза ТКО, а сумма была предназначена для устранения срыва графика вывоза из-за поломок.

Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев в июне 2024 года сообщил, что по решению губернатора Белгородской области 12 миллионов рублей выделены через ЦЭБ для краткосрочной помощи «Еврологистику» в ремонте его техники. Однако, по словам представителей ЦЭБ, эти деньги не поступали на счета Центра. В правительстве также не уточнили, были ли возвращены средства и откуда они поступили, отметив лишь, что деньги не были бюджетными.

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Губернатор Вячеслав Гладков потребовал, чтобы компания «Еврологистик» вернула 12 миллионов рублей, которые были выделены на помощь в ремонте мусоровозов. Эти средства не являются подарком из-за сочувствия, а предоставлены в ответ на жалобы населения и обязательство защищать интересы граждан. Деньги необходимо возместить после завершения работ. Губернатор подчеркнул, что ни в коем случае не стоит позволять частной компании извлекать выгоду из средств, выделенных для решения муниципальной проблемы.

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Ранее компания «Еврологистик», бывший перевозчик мусора в Белгородской области, объявила о банкротстве из-за долгов и расторжения контракта с компанией «АС-Строй». Проблемы начались в конце 2023 года, когда часть техники сломалась. Это привело к срыву графика вывоза мусора и массовым жалобам жителей. Хуже всего обстояли дела в Белгороде, Белгородском районе, в Старом Осколе. В ответ власти расторгли контракт с компанией, на её место пришли новые перевозчики.

«Еврологистик» подал в суд два иска к ЦЭБ на сумму более 600 миллионов рублей. Возможной причиной может быть расторжение контракта на вывоз мусора, который был заключён до 2027 года.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгород
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