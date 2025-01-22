Тайна 12 млн рублей: ЦЭБ не знает, где деньги для ремонта техники «Еврологистика»

Posted 22 января, 10:31
Published 22 января, 10:31
Modified 22 января, 10:33
Updated 22 января, 10:33
В Белгородском Центре экологической безопасности (ЦЭБ) не могут объяснить, что произошло с суммой в 12 млн рублей, выделенной на ремонт техники бывшего мусорного перевозчика — компании «Еврологистик».
В ответе на запрос редакции «Фонаря» представители ЦЭБ заявили, что «Еврологистик» является отдельным юридическим лицом, и поэтому Центр не располагает данными о финансировании, условиях предоставления средств и их использовании для ремонта специализированной техники. Однако, когда выделялись средства, эта компания была подрядчиком регионального оператора, обязанного контролировать процесс вывоза ТКО, а сумма была предназначена для устранения срыва графика вывоза из-за поломок.
Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев в июне 2024 года сообщил, что по решению губернатора Белгородской области 12 миллионов рублей выделены через ЦЭБ для краткосрочной помощи «Еврологистику» в ремонте его техники. Однако, по словам представителей ЦЭБ, эти деньги не поступали на счета Центра. В правительстве также не уточнили, были ли возвращены средства и откуда они поступили, отметив лишь, что деньги не были бюджетными.
Губернатор Вячеслав Гладков потребовал, чтобы компания «Еврологистик» вернула 12 миллионов рублей, которые были выделены на помощь в ремонте мусоровозов. Эти средства не являются подарком из-за сочувствия, а предоставлены в ответ на жалобы населения и обязательство защищать интересы граждан. Деньги необходимо возместить после завершения работ. Губернатор подчеркнул, что ни в коем случае не стоит позволять частной компании извлекать выгоду из средств, выделенных для решения муниципальной проблемы.
Ранее компания «Еврологистик», бывший перевозчик мусора в Белгородской области, объявила о банкротстве из-за долгов и расторжения контракта с компанией «АС-Строй». Проблемы начались в конце 2023 года, когда часть техники сломалась. Это привело к срыву графика вывоза мусора и массовым жалобам жителей. Хуже всего обстояли дела в Белгороде, Белгородском районе, в Старом Осколе. В ответ власти расторгли контракт с компанией, на её место пришли новые перевозчики.
«Еврологистик» подал в суд два иска к ЦЭБ на сумму более 600 миллионов рублей. Возможной причиной может быть расторжение контракта на вывоз мусора, который был заключён до 2027 года.