Тайна 12 млн рублей: ЦЭБ не знает, где деньги для ремонта техники «Еврологистика»

Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев в июне 2024 года сообщил, что по решению губернатора Белгородской области 12 миллионов рублей выделены через ЦЭБ для краткосрочной помощи «Еврологистику» в ремонте его техники. Однако, по словам представителей ЦЭБ, эти деньги не поступали на счета Центра. В правительстве также не уточнили, были ли возвращены средства и откуда они поступили, отметив лишь, что деньги не были бюджетными.