СВО закончится в 2025-м? Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Россия со своей стороны готова к переговорам, но ставит определённые условия: вывод ВСУ с территорий Донбасса и Новороссии, отказ от НАТО и другие. В то же время Украина признает необходимость переговоров, но считает, что она должна быть сильной на них. Все мнения мы проанализировали в материале ниже.