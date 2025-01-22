СВО закончится в 2025-м? Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Posted 22 января, 08:10
Published 22 января, 08:10
Modified 22 января, 08:13
Updated 22 января, 08:13
Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу в течение 100 дней урегулировать конфликт на Украине. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, большинство экспертов сомневаются, что ему удастся достичь значимых результатов за такой короткий срок. Трамп планирует лично контролировать ход переговорного процесса.
Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго заявил, что надеется завершить горячую фазу спецоперации России на Украине за первую половину 2025 года. Он возложил ответственность за конфликты на решения Джо Байдена, особенно по вопросу расширения НАТО, которое, по мнению Трампа, спровоцировало кризис и ухудшило переговорный процесс между Россией и Украиной.
Также Трамп в одной из своих речей обязал закончить СВО за день. В опросе редакции Бел.Ру белгородцы выразили сомнение в его намерениях. Большинство респондентов (38,92%) считают президента Америки популистом, который не выполнит своё обещание. 26,9% не верят, что президенту США удастся завершить конфликт, а только 20,21% уверены, что он справится.
Таким образом, большинство читателей скептически относятся к громким заявлениям Трампа. В опросе приняли участие 1331 человек.
Политики по всему миру продолжают выдвигать гипотезы относительно сроков окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует, что конфликт может завершиться в 2025 году, если стороны придут к мирному соглашению.
Россия со своей стороны готова к переговорам, но ставит определённые условия: вывод ВСУ с территорий Донбасса и Новороссии, отказ от НАТО и другие. В то же время Украина признает необходимость переговоров, но считает, что она должна быть сильной на них. Все мнения мы проанализировали в материале ниже.