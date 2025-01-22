Суд вынес приговор поджёгшему инсталляцию Z в Белгороде калининградцу

В сентябре 2023 года полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z на Харгоре, рядом с отелем «Амакс» в Белгороде. Им оказался житель Калининградской области. При обыске в его комнате нашли предметы, внешне схожие с гранатой и тротиловой шашкой, которые направили на экспертизу. Против него возбудили уголовное дело по статье о вандализме.