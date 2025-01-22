Суд вынес приговор поджёгшему инсталляцию Z в Белгороде калининградцу

Posted 22 января, 06:58
Published 22 января, 06:58
Modified 22 января, 07:04
Updated 22 января, 07:04
Свердловский районный суд Белгорода вынес обвинительный приговор уроженцу Калининградской области Илье Чубукову. Ему вменяли несколько статей, в том числе за вандализм.
По информации медиа, мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы по статье за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. По статье за вандализм его также оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Сам мужчина утверждает, что ему всё подбросили. Чубуков и его защитники намерены обжаловать приговор.
В сентябре 2023 года полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z на Харгоре, рядом с отелем «Амакс» в Белгороде. Им оказался житель Калининградской области. При обыске в его комнате нашли предметы, внешне схожие с гранатой и тротиловой шашкой, которые направили на экспертизу. Против него возбудили уголовное дело по статье о вандализме.
Сам задержанный отрицал вину, а его адвокат добивался медицинского освидетельствования после заявления мужчины о пытках. Судебное заседание по мере пресечения несколько раз переносили для проверки предоставленных адвокатом доказательств.
Мужчина заявил, что приехал в Белгород начать новую жизнь, а обвинения считает давлением на него. Его адвокат настаивал, что подзащитный подвергся насилию, и требовал смягчения меры пресечения.