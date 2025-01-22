Студентам для «посидеть»: в Белгороде облагородят берег Везёлки у «БелГУ»

Власти Белгорода ищут подрядчика, который будет готов выполнить комплексное благоустройство территории у НИУ «БелГУ». На то, чтобы облагородить участок прибрежной полосы Везёлки между автомобильным мостом по проспекту Богдана Хмельницкого и пешеходным мостом у университета, готовы потратить 28,8 млн рублей.