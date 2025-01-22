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Posted 22 января, 13:15

Published 22 января, 13:15

Modified 22 января, 13:17

Updated 22 января, 13:17

НИУ «БелГУ»

Студентам для «посидеть»: в Белгороде облагородят берег Везёлки у «БелГУ»

22 января 2025, 13:15
Фото: «Комсомольская Правда». НИУ «БелГУ»

В Белгороде обустроят набережную у НИУ «БелГУ»

Сюжет
Благоустройство
В Белгороде ищут компанию, которая займётся реконструкцией берега у университета. Организация рекреационной зоны для студентов и горожан обойдётся недёшево.

Власти Белгорода ищут подрядчика, который будет готов выполнить комплексное благоустройство территории у НИУ «БелГУ». На то, чтобы облагородить участок прибрежной полосы Везёлки между автомобильным мостом по проспекту Богдана Хмельницкого и пешеходным мостом у университета, готовы потратить 28,8 млн рублей.

Здесь необходимо будет выложить тротуар из плитки и асфальтобетонное покрытие, сделать настил из древесно-полимерного композита, обустроить пандусы для инвалидов и колясок, наружное освещение, выполнить озеленение территории и установить МАФы.

Подать заявки на выполнение государственного контракта исполнители могут до 29 января.

Территория, которую собираются благоустроить
Территория, которую собираются благоустроить. Фото: документы контракта с сайта госзакупок
И на набережной, и на Харгоре: в Белгороде сделают велодорожки на нескольких улицах
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#Валерия Колесникова#БелГУ#Благоустройство#Везёлка#Реконструкция#Госзакупки#Белгород
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