Студентам для «посидеть»: в Белгороде облагородят берег Везёлки у «БелГУ»

Posted 22 января, 13:15
Published 22 января, 13:15
Modified 22 января, 13:17
Updated 22 января, 13:17
Власти Белгорода ищут подрядчика, который будет готов выполнить комплексное благоустройство территории у НИУ «БелГУ». На то, чтобы облагородить участок прибрежной полосы Везёлки между автомобильным мостом по проспекту Богдана Хмельницкого и пешеходным мостом у университета, готовы потратить 28,8 млн рублей.
Здесь необходимо будет выложить тротуар из плитки и асфальтобетонное покрытие, сделать настил из древесно-полимерного композита, обустроить пандусы для инвалидов и колясок, наружное освещение, выполнить озеленение территории и установить МАФы.
Подать заявки на выполнение государственного контракта исполнители могут до 29 января.