bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 14:56

Published 22 января, 14:56

Modified 22 января, 14:58

Updated 22 января, 14:58

Студент PRO: проверь свои знания и пройди тест ко Дню студента

Студент PRO: проверь свои знания и пройди тест ко Дню студента

22 января 2025, 14:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
25 января в России отмечается Татьянин день, который студенты встречают особенно ярко. В честь праздника редакция Бел.Ру подготовила интересный тест.

Готовьтесь к проверке знаний без возможности использования шпаргалок. И даже самое могущественное заклинание «халява приди» здесь не поможет.

Прояви знания и смекалку
Тест
Фото: Изображение Midjourney
«БПЛА летают, как воробьи»: белгородцам не дают учиться в вузах дистанционно?
Узнать подробнее
Читайте также:
Студентам для «посидеть»: в Белгороде облагородят берег Везёлки у «БелГУ»«Вы тоже моетесь по графику?» Гладкова ужаснуло отношение к белгородским студентамВ Белгородской области во время РО пришлось проводить эвакуацию: что случилось?
#Кристина Семенчук#Тесты#Белгородская область#Праздник#Студенты#Эксклюзив#Татьянин день#Тест#Белгород#Знания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика