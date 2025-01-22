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Posted 22 января, 08:35

Published 22 января, 08:35

Modified 22 января, 08:35

Updated 22 января, 08:35

Губернатор Вячеслав Гладков

«Страшное дело»: Гладков в качестве эксперимента в прямом эфире позвонил в МФЦ

22 января 2025, 08:35
Фото: 1MI. Губернатор Вячеслав Гладков

Гладков захотел помочь белгородке, но его голос узнала оператор службы «122»

Губернатор Гладков в прямом эфире позвонил в МФЦ по вопросу белгородки и получил на него ответ. Один оператор звонившего узнала, но вторая — нет.

В ходе вечернего прямого эфира губернатору Вячеславу Гладкову поступил вопрос от белгородки касательно маткапитала. Она решила уточнить, входит ли приобретение электрооборудования в допустимые траты этой соцподдержки.

Глава региона отметил, что осуществить такое можно, а вот узнать полный перечень следует у оператора МФЦ. В качестве эксперимента он решил самостоятельно позвонить в учреждение прямо в прямом эфире, но столкнулся с некоторыми проблемами.

Ждать ответа оператора по номеру «122» пришлось около трёх минут: всё это время ожидание сопровождалось монологом бота, предлагающего запискаться к врачу, тишиной, а в конце — музыкой.

Первый оператор, ответивший на звонок, губернатора узнала по голосу. Девушка отметила, что занимается записью к врачам, а не вопросами маткапитала, поэтому ответить не сможет.

«Страшное дело. Откуда она мой голос знает?» — смутился Гладков.

Второй звонок по нужному номеру тоже начался с ожидания: правда, ждать пришлось уже чуть меньше. Этот оператор узнать главу Белгородской области не смогла, но на вопрос подробно ответила.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Звонок#МФЦ#Оператор#Прямой эфир#Белгород#Вячеслав Гладков
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