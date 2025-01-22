«Страшное дело»: Гладков в качестве эксперимента в прямом эфире позвонил в МФЦ

Posted 22 января, 08:35
Published 22 января, 08:35
Modified 22 января, 08:35
Updated 22 января, 08:35
В ходе вечернего прямого эфира губернатору Вячеславу Гладкову поступил вопрос от белгородки касательно маткапитала. Она решила уточнить, входит ли приобретение электрооборудования в допустимые траты этой соцподдержки.
Глава региона отметил, что осуществить такое можно, а вот узнать полный перечень следует у оператора МФЦ. В качестве эксперимента он решил самостоятельно позвонить в учреждение прямо в прямом эфире, но столкнулся с некоторыми проблемами.
Ждать ответа оператора по номеру «122» пришлось около трёх минут: всё это время ожидание сопровождалось монологом бота, предлагающего запискаться к врачу, тишиной, а в конце — музыкой.
Первый оператор, ответивший на звонок, губернатора узнала по голосу. Девушка отметила, что занимается записью к врачам, а не вопросами маткапитала, поэтому ответить не сможет.
«Страшное дело. Откуда она мой голос знает?» — смутился Гладков.
Второй звонок по нужному номеру тоже начался с ожидания: правда, ждать пришлось уже чуть меньше. Этот оператор узнать главу Белгородской области не смогла, но на вопрос подробно ответила.