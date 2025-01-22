«Серийные» вандалы бьют стёкла на белгородских билбордах с участниками СВО

Posted 22 января, 08:23
Published 22 января, 08:23
Modified 22 января, 08:23
Updated 22 января, 08:23
В начале января в Старом Осколе неизвестные разбили стекло рекламного щита, на котором был изображён российский военнослужащий. Специалисты быстро смогли устранить повреждение и переместить баннер на другой билборд, однако спустя время вандалы снова объявились.
На этот раз неизвестные разбили стекло на другом щите, который также изображал военного ВС РФ. На этот раз под удар попал билборд по улице Королёва.
В прошлый раз, по известной информации, найти виновных не удалось. Замешаны ли в новом случае те же белгородцы, пока не известно.
Добавим, что рекламные щиты с участниками спецоперации начали устанавливать в Белгородской области ещё в 2022 году. Уже тогда их количество превышало 20. В настоящее время таких билбордов может быть значительно больше.