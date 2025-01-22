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Posted 22 января, 08:23

Published 22 января, 08:23

Modified 22 января, 08:23

Updated 22 января, 08:23

Билборд с российским военнослужащим

«Серийные» вандалы бьют стёкла на белгородских билбордах с участниками СВО

22 января 2025, 08:23
Фото: страница Владимира Жданова. Билборд с российским военнослужащим
Сюжет
Новости Старого Оскола
За январь таких случаев насчитали уже два. Об одном случае сообщал первый замглавы Старого Оскола Владимир Жданов, а о втором — местный Telegram-канал.

В начале января в Старом Осколе неизвестные разбили стекло рекламного щита, на котором был изображён российский военнослужащий. Специалисты быстро смогли устранить повреждение и переместить баннер на другой билборд, однако спустя время вандалы снова объявились.

На этот раз неизвестные разбили стекло на другом щите, который также изображал военного ВС РФ. На этот раз под удар попал билборд по улице Королёва.

В прошлый раз, по известной информации, найти виновных не удалось. Замешаны ли в новом случае те же белгородцы, пока не известно.

Разбитый билборд с участником СВО
Разбитый билборд с участником СВО
Разбитый билборд с участником СВО. Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Добавим, что рекламные щиты с участниками спецоперации начали устанавливать в Белгородской области ещё в 2022 году. Уже тогда их количество превышало 20. В настоящее время таких билбордов может быть значительно больше.

В Белгородской области стоят больше 20 билбордов с портретами героев спецоперации
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Билборд#Новости Старого Оскола#Рекламный щит#Участник СВО
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