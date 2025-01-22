После смерти бездомного, попавшего в горбольницу № 2 Белгорода, возбудили дело

Posted 22 января, 10:09
Published 22 января, 10:09
Modified 22 января, 10:11
Updated 22 января, 10:11
В ноябре прошлого года в горбольницу № 2 Белгорода обратился бездомный мужчина. По первоначальной версии очевидцев, его осмотрели и отпустили, затем он смог дойти только до ближайшей остановки, где спустя время умер.
В министерстве здравоохранения же заявили, что мужчина скончался в реанимации. Согласно позиции минздрава, поступивший мужчина был пьян, в больнице бездомный оказался не в первый раз. После осмотра он попросил сотрудников помочь дойти ему до остановки. Спустя время он попал в больницу повторно — в тяжёлом состоянии. В итоге пациент скончался.
После проведённой проверки выяснилось, что нарушения всё же были. Медики оценили результаты анализов, но неправильно определили диагноз. Оставить бездомного в больнице тоже не смогли, поскольку порядка действия на такие случаи нигде нет, узнали в прокуратуре журналисты Go31.
Медицинскому учреждению уже внесли представление, а прокурор Белгорода не зря настаивал на проведении проверки — судя по всему, произошедшее тянет на уголовное дело.
Кроме этого, в произошедшем могли недостаточно отработать и правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).