После смерти бездомного, попавшего в горбольницу № 2 Белгорода, возбудили дело

В министерстве здравоохранения же заявили, что мужчина скончался в реанимации. Согласно позиции минздрава, поступивший мужчина был пьян, в больнице бездомный оказался не в первый раз. После осмотра он попросил сотрудников помочь дойти ему до остановки. Спустя время он попал в больницу повторно — в тяжёлом состоянии. В итоге пациент скончался.