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Posted 22 января, 10:09

Published 22 января, 10:09

Modified 22 января, 10:11

Updated 22 января, 10:11

Лежавшего мужчину заметили на остановке «Горбольница № 2»

После смерти бездомного, попавшего в горбольницу № 2 Белгорода, возбудили дело

22 января 2025, 10:09
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Лежавшего мужчину заметили на остановке «Горбольница № 2»
Сюжет
Проверка
В истории нашли признаки уголовного преступления. На проверке настояли в городской прокуратуре.

В ноябре прошлого года в горбольницу № 2 Белгорода обратился бездомный мужчина. По первоначальной версии очевидцев, его осмотрели и отпустили, затем он смог дойти только до ближайшей остановки, где спустя время умер.

В министерстве здравоохранения же заявили, что мужчина скончался в реанимации. Согласно позиции минздрава, поступивший мужчина был пьян, в больнице бездомный оказался не в первый раз. После осмотра он попросил сотрудников помочь дойти ему до остановки. Спустя время он попал в больницу повторно — в тяжёлом состоянии. В итоге пациент скончался.

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После проведённой проверки выяснилось, что нарушения всё же были. Медики оценили результаты анализов, но неправильно определили диагноз. Оставить бездомного в больнице тоже не смогли, поскольку порядка действия на такие случаи нигде нет, узнали в прокуратуре журналисты Go31.

Медицинскому учреждению уже внесли представление, а прокурор Белгорода не зря настаивал на проведении проверки — судя по всему, произошедшее тянет на уголовное дело.

Кроме этого, в произошедшем могли недостаточно отработать и правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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#Александра Склярова#Горбольница №2#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Служебная проверка#Бездомный
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