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Posted 22 января, 07:57

Published 22 января, 07:57

Modified 22 января, 07:59

Updated 22 января, 07:59

Ресторан «Европейский» в Северном

Под Белгородом сделают дорожку к ресторану за 1,8 млн рублей. Зачем это нужно?

22 января 2025, 07:57
Фото: «Яндекс.Карты». Ресторан «Европейский» в Северном

В Белгородском районе оборудуют пешеходную дорожку к ресторану за 1,8 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
Администрация посёлка в Белгородском районе заключила контракт на организацию пешеходной зоны у ресторана «Европейский». Журналисты Бел.Ру узнали, почему.

На сайте госзакупок появился контакт на «Выполнение работ по устройству тротуара до ресторана „Европейский“». Его опубликовала местная администрация. Заведение расположено по адресу улица Весенняя в посёлке Северный Белгородского района. Власти были готовы заплатить за работы 2,6 млн рублей, но подрядчик согласился на 1,8 млн рублей.

Владелицей банкетного зала «Европейский», по данным сервиса «СПАРК», является предпринимательница Елена Тыщенко. Её юридическое лицо было ликвидировано в 2017 году.

На панорамах с улиц за 2021 год тротуара к зданию со стороны улицы Весенняя нет, только грунтовая дорога и бурьян. Журналистка Бел.Ру дозвонилась до администрации Северного. Там некий Ярослав, который отказался называть свою фамилию, ответственный за вопросы по госзакупкам, сообщил, что планируется сделать дорогу, а к ней и тротуар, чтобы соединить две улицы. Он уточнил, что сроки выполнения работ «ещё не обсуждались», но на сайте закупок есть информация, что сделать всё подрядчик должен до конца текущего года.

Исполнителем станет ООО «Белстройавто». Компанию зарегистрировали в марте 2024-го. Директором является Андрей Саботаж. В прошлом году компания заключила девять контрактов на обустройство тротуаров и детских площадок в Белгородском и Краснояружском районах.

Подход к ресторану «Европейский»
Подход к ресторану «Европейский». Фото: «Яндекс.Карты»
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