Под Белгородом сделают дорожку к ресторану за 1,8 млн рублей. Зачем это нужно?

На панорамах с улиц за 2021 год тротуара к зданию со стороны улицы Весенняя нет, только грунтовая дорога и бурьян. Журналистка Бел.Ру дозвонилась до администрации Северного. Там некий Ярослав, который отказался называть свою фамилию, ответственный за вопросы по госзакупкам, сообщил, что планируется сделать дорогу, а к ней и тротуар, чтобы соединить две улицы. Он уточнил, что сроки выполнения работ «ещё не обсуждались», но на сайте закупок есть информация, что сделать всё подрядчик должен до конца текущего года.