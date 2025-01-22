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Posted 22 января, 19:07

Published 22 января, 19:07

Modified 22 января, 19:08

Updated 22 января, 19:08

Почта России обеспечила клиентов сервисом онлайн-контроля доставки пенсий и пособий

Почта России обеспечила клиентов сервисом онлайн-контроля доставки пенсий и пособий

22 января 2025, 19:07
Фото: пресс-служба Почты России.
В России запустили новый проект в рамках цифровизации государства. Он ориентирован на пенсионеров — наиболее уязвимую категорию граждан. Сервис доступен в специальном разделе на сайте «Почты России».

Здесь пенсионеры могут получать информацию о своих пенсиях и социальных выплатах, способах их получения и датах.

Значимость проекта состоит в том, что он упрощает жизнь пенсионерам. Ранее существовало мнение, что пожилые граждане плохо ориентируются в виртуальном мире. Однако на сегодняшний день большинство современных пенсионеров уже освоили цифровые сервисы. Запущенный «Почтой России» сервис представляет важность и с социальной точки зрения. Он облегчает жизнь маломобильным пенсионерам, которых среди пожилых людей довольно много. Благодаря дистанционному доступу им не нужно выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий. Кроме того, получатели могут онлайн изменить почтовое отделение для получения пенсий и социальных выплат на срок до трех месяцев, но в пределах своего региона проживания. Получение выплат в таких случаях доступно только в почтовом отделении.

Как отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев, возможность управлять доставкой пенсий и социальных выплат онлайн является частью работы компании, связанной с расширением цифровых сервисов.

Напомним, в 2023 году «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему, через которую граждане получили возможность контролировать доставку пенсий и социальных выплат в дистанционном режиме. Эта система позволяет проверять визиты почтальонов, их имена и результаты доставки. Если получателя нет дома в тот момент, когда к нему приходит сотрудник почты, компания назначает повторный визит. Все эти действия фиксируются в системе.

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