Почта России обеспечила клиентов сервисом онлайн-контроля доставки пенсий и пособий

Posted 22 января, 19:07
Published 22 января, 19:07
Modified 22 января, 19:08
Updated 22 января, 19:08
Здесь пенсионеры могут получать информацию о своих пенсиях и социальных выплатах, способах их получения и датах.
Значимость проекта состоит в том, что он упрощает жизнь пенсионерам. Ранее существовало мнение, что пожилые граждане плохо ориентируются в виртуальном мире. Однако на сегодняшний день большинство современных пенсионеров уже освоили цифровые сервисы. Запущенный «Почтой России» сервис представляет важность и с социальной точки зрения. Он облегчает жизнь маломобильным пенсионерам, которых среди пожилых людей довольно много. Благодаря дистанционному доступу им не нужно выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий. Кроме того, получатели могут онлайн изменить почтовое отделение для получения пенсий и социальных выплат на срок до трех месяцев, но в пределах своего региона проживания. Получение выплат в таких случаях доступно только в почтовом отделении.
Как отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев, возможность управлять доставкой пенсий и социальных выплат онлайн является частью работы компании, связанной с расширением цифровых сервисов.
Напомним, в 2023 году «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему, через которую граждане получили возможность контролировать доставку пенсий и социальных выплат в дистанционном режиме. Эта система позволяет проверять визиты почтальонов, их имена и результаты доставки. Если получателя нет дома в тот момент, когда к нему приходит сотрудник почты, компания назначает повторный визит. Все эти действия фиксируются в системе.