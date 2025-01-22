Почта России обеспечила клиентов сервисом онлайн-контроля доставки пенсий и пособий

Значимость проекта состоит в том, что он упрощает жизнь пенсионерам. Ранее существовало мнение, что пожилые граждане плохо ориентируются в виртуальном мире. Однако на сегодняшний день большинство современных пенсионеров уже освоили цифровые сервисы. Запущенный «Почтой России» сервис представляет важность и с социальной точки зрения. Он облегчает жизнь маломобильным пенсионерам, которых среди пожилых людей довольно много. Благодаря дистанционному доступу им не нужно выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий. Кроме того, получатели могут онлайн изменить почтовое отделение для получения пенсий и социальных выплат на срок до трех месяцев, но в пределах своего региона проживания. Получение выплат в таких случаях доступно только в почтовом отделении.