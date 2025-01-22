По секрету: ещё один замгубернатора ушёл в «Барс-Белгород», но никому не сказал

Posted 22 января, 10:52
Published 22 января, 10:52
Modified 22 января, 11:45
Updated 22 января, 11:45
На этот раз контракт подписал министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Официально власти об этом не сообщали.
Милёхин не первый, кто успел «тайно» побывать в формировании. На последнем заседании регионального правительства за участие в «Барсе» наградили заместителя губернатора Владимира Базарова. В качестве доказательства, помимо награды, ему вручили фото со службы. Сейчас Базаров уже вернулся к своим прямым обязанностям.
Наградили также министра природопользования региона Романа Татаринцева и главу Ракитянского района Анатолия Климова. Об их уходе в отряд, как и в случае с Базаровым и Милёхиным, нигде не упоминали.
Из-за бурной реакции белгородцев на новости об уходе чиновников в «Барс», Вячеславу Гладкову даже приходилось объяснять, нет ли в этом какого-либо «тайного замысла». Некоторые предполагали, что это может быть PR-акция.