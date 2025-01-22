По секрету: ещё один замгубернатора ушёл в «Барс-Белгород», но никому не сказал

Милёхин не первый, кто успел «тайно» побывать в формировании. На последнем заседании регионального правительства за участие в «Барсе» наградили заместителя губернатора Владимира Базарова. В качестве доказательства, помимо награды, ему вручили фото со службы. Сейчас Базаров уже вернулся к своим прямым обязанностям.