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Posted 22 января, 10:52

Published 22 января, 10:52

Modified 22 января, 11:45

Updated 22 января, 11:45

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин

По секрету: ещё один замгубернатора ушёл в «Барс-Белгород», но никому не сказал

22 января 2025, 10:52
Фото: arpui.su. Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин

Белгородский министр образования Андрей Милёхин вступил в «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
Источник сообщил редакции Бел.Ру, что добровольческий отряд «Барс-Белгород» пополнился ещё одним чиновником.

На этот раз контракт подписал министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Официально власти об этом не сообщали.

Милёхин не первый, кто успел «тайно» побывать в формировании. На последнем заседании регионального правительства за участие в «Барсе» наградили заместителя губернатора Владимира Базарова. В качестве доказательства, помимо награды, ему вручили фото со службы. Сейчас Базаров уже вернулся к своим прямым обязанностям.

Наградили также министра природопользования региона Романа Татаринцева и главу Ракитянского района Анатолия Климова. Об их уходе в отряд, как и в случае с Базаровым и Милёхиным, нигде не упоминали.

Из-за бурной реакции белгородцев на новости об уходе чиновников в «Барс», Вячеславу Гладкову даже приходилось объяснять, нет ли в этом какого-либо «тайного замысла». Некоторые предполагали, что это может быть PR-акция.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Чиновники#Андрей Милёхин#Владимир Базаров#Анатолий Климов#Алексей Жиров#СВО#Барс-Белгород
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