По «блату»? Гладков ответил на претензии по отбору белгородцев на день дублёра

Posted 22 января, 07:54
Published 22 января, 07:54
Modified 22 января, 07:56
Updated 22 января, 07:56
Белгородец поинтересовался у Вячеслава Гладкова, есть ли в составе участников акции «День дублёра» молодёжь, отобранная по «блату». Губернатор заявил, что сам не следил за процессом, но готов предоставить полную информацию.
«В пятницу мы опубликуем фио участников. Я уверен, что кто-то узнает своих знакомых или соседей», — отметил Гладков.
Он уточнил, что не считает наличие таких знакомых среди участников чем-то неподобающим, и призвал делиться информацией, если кто-то узнает детей чиновников. Глава региона подчеркнул, что в организаторской работе не было никаких нарушений.
«Точно с нашей стороны задач по „блату“ не было. Процедуры, надеюсь, были честными, а молодёжь участвовала в программе с искренним желанием познакомиться с процессом принятия решений», — сказал губернатор.
Он также выразил надежду, что участники проекта в будущем придут на госслужбу в администрацию или правительство.
Правительство Белгородской области проведёт день дублёра 25 января 2025 года. Молодёжи от 18 до 27 лет предложат возможность стать губернатором, его заместителем или министром региона на один день. Чтобы поучаствовать, желающим нужно было до 15 декабря заполнить анкету и пройти конкурс. Победители получат шанс войти в кадровый резерв и получить предложения о трудоустройстве.