По «блату»? Гладков ответил на претензии по отбору белгородцев на день дублёра

Правительство Белгородской области проведёт день дублёра 25 января 2025 года. Молодёжи от 18 до 27 лет предложат возможность стать губернатором, его заместителем или министром региона на один день. Чтобы поучаствовать, желающим нужно было до 15 декабря заполнить анкету и пройти конкурс. Победители получат шанс войти в кадровый резерв и получить предложения о трудоустройстве.