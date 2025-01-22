Пенсионеры в Белгороде пришли в ЗАГС сыграть свадьбу и установили рекорд

Posted 22 января, 13:42
Published 22 января, 13:42
Modified 22 января, 13:44
Updated 22 января, 13:44
В январе 2025 года в Белгородской области зарегистрировали 234 брака, что на 11 больше, чем в аналогичный период прошлого года (223). В основном женихам 30-34 года, а невестам — 18-24 года. В ЗАГСе отметились и люди более старшего возраста — 40-49 лет.
Молодожёны из Белгорода установили рекорды по минимальному и максимальному возрасту. Самой молодой парой стали жених и невеста, которым на момент регистрации было по 19 лет. На противоположном конце возрастной шкалы оказалась пара, в которой 88 лет исполнилось жениху, а невесте — 63 года, рассказала глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
За первые две недели 2024 года в Белгородской области зарегистрировали 125 браков. Свадьбы сыграли белгородцы в возрасте от 25 до 29 лет, а также от 40 до 49 лет. Первый возрастной рекорд года поставила пара из Старооскольского округа: жениху 73 года, невесте — 75 лет.
С 2021 года в России значительно увеличилось количество заключаемых браков, а также вырос средний возраст молодожёнов. В 2024 году средний возраст невест составил 32,2 года, а женихов — 34,3 года.