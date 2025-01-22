Пенсионеры в Белгороде пришли в ЗАГС сыграть свадьбу и установили рекорд

В январе 2025 года в Белгородской области зарегистрировали 234 брака, что на 11 больше, чем в аналогичный период прошлого года (223). В основном женихам 30-34 года, а невестам — 18-24 года. В ЗАГСе отметились и люди более старшего возраста — 40-49 лет.