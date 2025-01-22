Облагородить и вырубить: сквер возле храма в Белгороде реконструируют за 41 млн

Posted 22 января, 10:45
Published 22 января, 10:45
Modified 22 января, 10:51
Updated 22 января, 10:51
Соответствующий контракт они разместили на сайте госзакупок. Потенциальные исполнители могут оставить свои заявки до конца января 2025 года. На работа готовы потратить 40,8 млн рубля.
Им предстоит выполнить демонтаж бетонных фундаментов, тротуаров, дорожек, бортовых камней, установить им на смену новые. Выполнить пешеходную зону из покрытия TerraWay — смеси песка, каменной крошки и стекла, заменить люки. Заново обустроить детские и спортивные площадки, заменить их покрытие на резиновое, ранее его критиковали урбанисты. А также поработать над озеленением территории.
Для последнего пункта специалистам придётся срубить часть деревьев — за исключением тополей, а после выкорчевать пни.
Журналисты Бел.Ру изучили данные интерактивной карты зелёной инфраструктуры города zigbel.ru, чтобы узнать, насколько это решение обосновано. Согласно карте, основной массив деревьев в сквере — «жёлтого» качества. «Зелёные» есть только вокруг церкви со стороны дома на бульваре Юности, 3а. Есть три дерева, состояние которых оценивают как «оранжевое». Одно «красное».