Облагородить и вырубить: сквер возле храма в Белгороде реконструируют за 41 млн

Им предстоит выполнить демонтаж бетонных фундаментов, тротуаров, дорожек, бортовых камней, установить им на смену новые. Выполнить пешеходную зону из покрытия TerraWay — смеси песка, каменной крошки и стекла, заменить люки. Заново обустроить детские и спортивные площадки, заменить их покрытие на резиновое, ранее его критиковали урбанисты. А также поработать над озеленением территории.