Ночью число пострадавших от атак беспилотников под Белгородом выросло

В сводке оперштаба за сутки говорится о четырёх пострадавших мирных жителях. Трое попали под удар в Белгородском районе — двое мужчин и 11-летний мальчик. Взрослые остаются в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Один пострадал при атаке БПЛА днём, второй — ближе к ночи.