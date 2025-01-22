Ночью число пострадавших от атак беспилотников под Белгородом выросло

Posted 22 января, 07:24
Published 22 января, 07:24
Modified 22 января, 07:26
Updated 22 января, 07:26
21 января по Белгородской области выпустили 74 боеприпаса и 72 беспилотника. ВСУ атаковали семь районов. Лишь в трёх из них — Борисовском и Краснояружском районах, Валуйском округе — обошлось без последствий.
В сводке оперштаба за сутки говорится о четырёх пострадавших мирных жителях. Трое попали под удар в Белгородском районе — двое мужчин и 11-летний мальчик. Взрослые остаются в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Один пострадал при атаке БПЛА днём, второй — ближе к ночи.
Ребёнок получил баротравму тоже после налёта беспилотников. Он долечивается дома.
Ещё один мирный житель ранен в Грайворонском округе — после атаки FPV-дрона. Он остаётся в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
При этом утром 21 января пострадали ещё два человека — семейная пара в Белгородском районе. Автомобиль, в котором они находились, подвергся атаке дрона. Однако они попали в предыдущую сводку ЧП.
За сутки в Белгородском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах повреждены: