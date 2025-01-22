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Posted 22 января, 07:24

Published 22 января, 07:24

Modified 22 января, 07:26

Updated 22 января, 07:26

Последствия одной из атак БПЛА под Белгородом

Ночью число пострадавших от атак беспилотников под Белгородом выросло

22 января 2025, 07:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия одной из атак БПЛА под Белгородом

ВСУ атаковали Белгородскую область 74 снарядами и 72 беспилотниками

Сюжет
Обстрел
Мирные жители есть в двух районах. Только за сутки повреждено 23 дома и восемь машин.

21 января по Белгородской области выпустили 74 боеприпаса и 72 беспилотника. ВСУ атаковали семь районов. Лишь в трёх из них — Борисовском и Краснояружском районах, Валуйском округе — обошлось без последствий.

В сводке оперштаба за сутки говорится о четырёх пострадавших мирных жителях. Трое попали под удар в Белгородском районе — двое мужчин и 11-летний мальчик. Взрослые остаются в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Один пострадал при атаке БПЛА днём, второй — ближе к ночи.

Ребёнок получил баротравму тоже после налёта беспилотников. Он долечивается дома.

Ещё один мирный житель ранен в Грайворонском округе — после атаки FPV-дрона. Он остаётся в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

При этом утром 21 января пострадали ещё два человека — семейная пара в Белгородском районе. Автомобиль, в котором они находились, подвергся атаке дрона. Однако они попали в предыдущую сводку ЧП.

За сутки в Белгородском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах повреждены:

  • два многоквартирных и 21 частный дом,
  • восемь автомобилей, один из которых сгорел,
  • три надворные постройки,
  • линии газо- и электроснабжения,
  • инфраструктурный объект связи,
  • автобусная остановка,
  • инвентарь коммерческого объекта.
11-летний ребёнок пострадал при атаке БПЛА под Белгородом, также ранен мужчина
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