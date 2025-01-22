На совещании белгородские чиновники обсудят проекты, которые предложат их дублёры

Губернатор ответил, что ко дню дублёра подобных экзаменов никаких не будет — обучения нет. Также он добавил, что и записанную информацию проверять не будут, но сегодня провели для дублёров тренировочный день, в течение которого они с самого утра проводили время с теми, кого будут замещать.