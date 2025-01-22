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Posted 22 января, 16:45

Published 22 января, 16:45

Modified 22 января, 17:07

Updated 22 января, 17:07

Замещение чиновников молодёжью в день дублёра ко Дню студента

На совещании белгородские чиновники обсудят проекты, которые предложат их дублёры

22 января 2025, 16:45
Фото: Изображение Midjourney. Замещение чиновников молодёжью в день дублёра ко Дню студента

Ко дню дублёра молодые белгородцы весь день следили за работой правительства

Сюжет
Образование
Белгородка задал вопрос, будут ли оценивать дублёров чиновников в правительстве. Губернатор заявил, что не будут. Вместо этого — замещающие провели весь день с ним на работе.

Во время вечернего эфира Вячеслава Гладкова Жанна Бурцева задала вопрос по поводу дня дублёра, который пройдёт в эту пятницу.

«Какие результаты будут в пятницу? Проведёте экзамен, как в университете, или проверите количество записанной информации», — захотела узнать белгородка.

Губернатор ответил, что ко дню дублёра подобных экзаменов никаких не будет — обучения нет. Также он добавил, что и записанную информацию проверять не будут, но сегодня провели для дублёров тренировочный день, в течение которого они с самого утра проводили время с теми, кого будут замещать.

«Со мной Елизавета была с шести часов утра. До сих пор. Вот провожу прямой эфир. Сейчас подниму камеру, покажу вам Елизавету. Вот, поэтому она здесь, рядом, как и все закреплённые за министрами и заместителями губернатора. Они всё посмотрели, а сейчас формируем план работы правительства на пятницу», — поделился глава региона и показал свою молодую заместительницу.

Далее он заявил, что план максимально конструктивен и соответствует актуальной повестке. Кроме того, во время замещения дублёрам предложили составить три вопроса, которые, по их мнению нужно будет вынести на обсуждение во время заседания правительства и составить соответствующий план или программу. Их обсудят в понедельник, на оперсовещании.

О реализации подобной инициативы, которая приурочена ко Дню студента, рассказали ещё в начале декабря 2024 года. Предварительно, учащиеся, планирующие связать свою жизнь с работой в государственных структурах правительства, проводили занятия, став на один день педагогами в день самоуправления. По результатам проделанной работы их и выбирали. Кандидатов отбирали среди возрастной группы 18-27 лет. Тем, кто показал себя наиболее «плодотворными» заместителями реальных чиновников, смогут получить предложение о дальнейшей работе в правительстве.

Однако после такого объявления у жителей Белгородской области возникли некоторые вопросы к губернатору. Белгородцам стало интересно, а попадут ли в список дублёров дети уже состоявшихся чиновников. Людям пообещали, что «блата» не будет.

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