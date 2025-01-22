Летние удочки и лов без правил: как рыбачить зимой в тёплую погоду

Posted 22 января, 11:11
Published 22 января, 11:11
Modified 22 января, 11:14
Updated 22 января, 11:14
Журналисты Бел.Ру пообщались с рыбаком Сергеем, который рассказал, что можно поймать этой зимой в белгородских водоёмах, а также об ошибках начинающих рыболовов.
— Что привлекает в зимней рыбалке больше всего?
В зимней рыбалке многих привлекает смена обстановки, выезд на природу с друзьями, и, конечно же, возможность поймать рыбу! Как правило, выбирается тихое спокойное место вдали от городского шума. Но на рыбалку едут не столько за уловом, сколько и для отдыха: кто-то едет один, а кто-то предпочитает компанию.
Для некоторых такая рыбалка является небольшим экстремальным приключением — ведь приходится находиться на льду при отрицательных температурах достаточно долгое время.
— Какие виды рыбы чаще всего ловятся зимой? А какие виды не поймать?
Состав рыбы в водоёме не меняется в зависимости от времени года, но при подлёдной ловле в Белгородской области чаще всего попадаются наши эндемики: это окунь, карась, лещ, густера, плотва, щука, судак. Гораздо реже в зимнем улове можно видеть карпа, сома, сазана. Считается, что зимой они менее активны.
— Какие виды рыбы ловятся зимой при плюсовых температурах?
В этом году зима выдалась тёплой, едва установившийся в декабре прошлого года лёд начал быстро таять и истончаться. Передвигаться по такому льду опасно, но и полностью открытых водоёмов сейчас немного — в основном это реки или водоёмы с течением. Поэтому любители зимней рыбалки вынуждены снова брать в руки летние удочки и отправляться на рыбалку с берега или с лодки.
Объектом рыбалки в таких условиях по-прежнему остаются распространённые у нас виды рыб. Независимо от температуры, каждый любитель-рыболов знает, что всегда есть шанс поймать заветную плотвичку или окуня независимо от того, «жидкая» вода или «твёрдая», меняется только снасть и место ловли.
— Какой самый запоминающийся опыт зимней рыбалки?
Для многих рыбаков особенно ценным достижением является поимка «трофейной» рыбы — многокилограммовая щука или лещ, с трудом пролезающий в лунку, станут предметом гордости и будут ещё долго обсуждаться в кругу коллег, любителей подлёдного лова. А ещё нередки случаи встретить диких животных посреди ледяной глади водоёма, иногда они выходят к рыбакам, чтобы полакомиться свежепойманной рыбой. Особенно запоминающейся такая встреча может стать во время ночной зимней рыбалки. Как раз такой случай произошёл с моим другом, когда во время ночной рыбалки на льду, сидя в палатке он услышал странный шорох, хотя в эту ночь он был единственным, кто остался на водоёме. Рыбак вышел посмотреть на источник шума и был до оцепенения напуган неизвестным зверем, смотревшим на него из темноты. Слабый свет фонарика не позволял различить силуэт, но и пары светящихся во тьме глаз оказалось достаточно, чтобы дать волю воображению. В тот момент, время остановилось, а разум покинул несчастного рыболова. Как он добрался домой, история умалчивает, и только там, после половины бутылки «успокоительного» рыбак осознал, что встретил лисицу, привлечённую запахом рыбы. Рыжая пришла за свежим уловом, а не за душой любителя рыбалки.
— Как проходит выбор места для зимней рыбалки? На что нужно ориентироваться при поиске перспективных участков?
Каждый водоём по-своему уникален, будь то маленький пруд или большое водохранилище. Также многое зависит от времени лова. На перволедье и в глухозимье места лова могут сильно различаться. Да и разная рыба предпочитает разные по глубине и удалённости от берега места. За крупным лещом жители Белгорода едут на Белгородское водохранилище, карася можно поймать на многочисленных небольших прудах, разбросанных по всей области, а плотву, окуня и щуку можно встретить практически на любом водоёме. Что касается выбора места, то многие считают, что, например, лещ любит глубокие ямы, а некрупный окунь и плотва наоборот стремятся быть ближе к берегу, на небольшой глубине или рядом с прибрежными зарослями камыша. Но нет универсальных правил, тем зимняя рыбалка и интересна! Это всегда поиск, попытка угадать, что и как именно сейчас нужно сделать, чтобы уйти со льда не с пустыми руками.
Какие хитрости использовать для ловли большой рыбы зимой?
— Какие приёмы и хитрости можно использовать для того, чтобы «расшевелить» большую рыбу?
Также как и с выбором места ловли, здесь нет строгих правил, всё зависит от водоёма, объекта ловли и личных предпочтений рыболова. Можно выделить наиболее популярные приёмы для нескольких основных видов рыб. Так при ловле леща и густеры принято привлекать рыбу обильно «прикармливая» места лова мотылём. За судаком нужно «побегать», меняя места лова и сверля всё новые и новые отверстия во льду, пытаясь поймать рыбу на блесну. Окунь «любит» активную игру мормышкой, а плотву можно успешно ловить, если поднять приманку высоко ото дна. Но сколько в зимней рыбалке правил, столько же и исключений. Каждый рыбак имеет свой уникальный опыт и не подстраивается под общие рекомендации, со временем вырабатывая свой собственный подход к рыбалке.
— Какие ошибки чаще всего допускают начинающие рыбаки зимой? Как их можно избежать?
Неправильно подобранная снасть? Не та приманка? Неумение пользоваться буром или промокающая обувь? Ошибок новички могут совершить много, но в этом нет ничего страшного, со временем они всему научатся и ни в чём не уступят своим старшим товарищам по зимнему лову. Есть вещи поважнее, как ни странно, речь идёт о безопасности. Именно на неё стоит обратить особое внимание. Но как же так, спросите вы, ведь зимняя рыбалка — это прежде всего отдых и положительные эмоции? Да, верно, но не стоит забывать о том, что вы находитесь на льду, под которым может быть несколько метров воды, а до берега многие десятки метров. К сожалению, игнорирование правил поведения на льду может привести к печальным последствиям, и об этом нам говорит статистика.
Справка. По данным регионального управления МЧС, в осенне-зимний сезон 2023–2024 годов на водоёмах региона зафиксировано пять инцидентов, в результате которых погибли три человека. Происшествия произошли в Белгородском районе, а также в Валуйском и Шебекинском округах. Однако удалось спасти троих — одного в Алексеевском округе и двоих в Белгороде.
— Что же может испортить не только рыбалку, но даже нанести вред здоровью рыбака?
Прежде всего это, конечно же, лёд, на котором и происходит зимняя рыбалка. Как мы все знаем, лёд — скользкий, поэтому шанс поскользнуться и неудачно упасть далеко не равен нулю, отсюда и первое правило — надевайте обувь, которая сможет предотвращать скольжение.
Любители подлёдного лова очень ждут начала сезона, который наступает с замерзанием рек и прудов, но порой их непомерное увлечение своим хобби может обернуться бедой. Не дожидаясь момента, пока толщина льда достигнет безопасных показателей, они устремляются на рыбалку, передвигаясь по неокрепшему льду, что может привести к разрыву льда и провалу человека под воду. И в этом случае выбраться из полыньи становится проблематично по нескольким причинам — рыбак одет в теплую, как правило — тяжёлую одежду, которая при намокании значительно увеличивает вес человека, он не может плыть, так как его движения скованы намокшей одеждой, выбраться на тонкую кромку льда очень тяжело, она хрупкая и скользкая. Поэтому как бы ни было велико желание отправиться на зимнюю рыбалку, необходимо удостовериться, что толщина льда соответствует безопасным показателям.
Та же опасность подстерегает рыбаков, решивших отправиться на подлёдный лов в конце зимы — начале весны. В это время из-за потепления, лёд выглядит достаточно надёжным, но на самом деле становится рыхлым и непрочным, к чему это может привести — мы уже знаем.
Ещё одна неприятность подстерегает рыбаков на водоёмах с течением. На таких водоёмах может образовываться «промоины» — места, где течение настолько сильно, что своим потоком «стачивает» нижний слой льда, серьёзно истончая и ослабляя его несущую способность. На таких водоёмах нужно быть аккуратным при передвижении.
Ну и нельзя не упомянуть о ещё одном факторе, который может не только испортить зимнюю рыбалку, но и обернуться непредсказуемыми последствиями. Это алкоголь. Некоторые рыбаки в попытке сделать рыбалку ещё более увлекательной приносят и распивают горячительные напитки, не задумываясь о последствиях. Негативное воздействие алкоголя на организм хорошо известно. Мало того, что он не способен согреть, — наоборот, у человека, вследствие его воздействия ухудшается терморегуляция, что вместе с нарушением координации и когнитивных функций может привести к переохлаждению и другим негативным последствиям. Таким «рыбакам» совсем не место на водоёме.