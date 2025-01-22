Летние удочки и лов без правил: как рыбачить зимой в тёплую погоду

Для многих рыбаков особенно ценным достижением является поимка «трофейной» рыбы — многокилограммовая щука или лещ, с трудом пролезающий в лунку, станут предметом гордости и будут ещё долго обсуждаться в кругу коллег, любителей подлёдного лова. А ещё нередки случаи встретить диких животных посреди ледяной глади водоёма, иногда они выходят к рыбакам, чтобы полакомиться свежепойманной рыбой. Особенно запоминающейся такая встреча может стать во время ночной зимней рыбалки. Как раз такой случай произошёл с моим другом, когда во время ночной рыбалки на льду, сидя в палатке он услышал странный шорох, хотя в эту ночь он был единственным, кто остался на водоёме. Рыбак вышел посмотреть на источник шума и был до оцепенения напуган неизвестным зверем, смотревшим на него из темноты. Слабый свет фонарика не позволял различить силуэт, но и пары светящихся во тьме глаз оказалось достаточно, чтобы дать волю воображению. В тот момент, время остановилось, а разум покинул несчастного рыболова. Как он добрался домой, история умалчивает, и только там, после половины бутылки «успокоительного» рыбак осознал, что встретил лисицу, привлечённую запахом рыбы. Рыжая пришла за свежим уловом, а не за душой любителя рыбалки.