Как адепты «живого бога» смогли организовать встречу в «Синей птице» в Белгороде?

Компания людей собралась в организации «Синяя птица», которая помогает детям с аутизмом. Её прервали и попросили всех разойтись, однако об этом узнали волонтёры «Скорой молодёжной помощи», которые и добились отмены встреч с Радомиром. Они же сообщили, что на одну из них люди собрались в «Синей птице».