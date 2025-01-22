Как адепты «живого бога» смогли организовать встречу в «Синей птице» в Белгороде?

Posted 22 января, 07:07
Published 22 января, 07:07
Modified 22 января, 07:09
Updated 22 января, 07:09
В Белгород должен был приехать «живой бог» Радомир, настоящее имя которого — Сергей Долматов. Мужчина утверждает, что способен вылечить любую неизлечимую болезнь. Полицейские запретили ему въезд в областной центр, однако одна из запланированных встреч всё же состоялась, но уже без «целителя».
Компания людей собралась в организации «Синяя птица», которая помогает детям с аутизмом. Её прервали и попросили всех разойтись, однако об этом узнали волонтёры «Скорой молодёжной помощи», которые и добились отмены встреч с Радомиром. Они же сообщили, что на одну из них люди собрались в «Синей птице».
Директриса этой организации Ольга Димченко решила объяснить случившееся. По её словам, она возвращалась из командировки, когда ей о планируемой встрече написала сотрудница. Та сообщила, что в здании собрались люди из сообщества «Святая Русь», которые хотят обсудить помощь военным, находящимся в зоне СВО.
«Я поддерживаю помощь нашим военным и раненым, сама участвую в этом финансово. Я верующий человек и подумала, что в „Святом Белогорье“ „Святая Русь“ — это одна из групп помощи военным, которых в нашей области достаточно много, и что встреча проводится с целью обсуждения и оказания помощи. Речь шла о предоставлении пустого помещения (ни дети, ни сотрудники на встречу не приглашались), поэтому я разрешила под ответственность сотрудницы. Ранее сотрудница себя хорошо зарекомендовала, и я ей доверяла. Безусловно, если бы я знала, что встреча будет с сомнительными людьми, то ни в коем случае бы не разрешила», — объяснила произошедшее Димченко.
После того, как директриса «Синей птицы» узнала, что на самом деле произошло, она отстранила свою сотрудницу от занятий и организовала проверку, чтобы выяснить, связан ли кто-либо из её работников с последователями «целителя».
Добавим, что несмотря на запрет, «живой бог» всё-таки оказался в Белгороде. Его вовремя задержали и провели с ним воспитательную беседу, отменив все его встречи.
Однако сам Радомир утверждает, что немного «помочь» белгородцам он всё же смог: например, якобы прекратил ракетную опасность с помощью «святого купола» и наставил правоохранителей на «путь исправления».
Ранее также сообщалось, что мужчину с таким же именем за какое-то время до сегодняшних событий судили за мошенничество. Идёт ли речь об одном и том же человеке, пока не известно.