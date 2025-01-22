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Posted 22 января, 08:02

Published 22 января, 08:02

Modified 22 января, 08:20

Updated 22 января, 08:20

В Белгороде построят ещё 3,8 километра велодорожек

И на набережной, и на Харгоре: в Белгороде сделают велодорожки на нескольких улицах

22 января 2025, 08:02
Фото: bel.ru. В Белгороде построят ещё 3,8 километра велодорожек

В Белгороде ищут подрядчика для строительства велодорожек на трёх участках

Сюжет
Госзакупки
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Контракт по поиску подрядчика для ремонта велодорожек в Белгороде опубликовало управление муниципального заказа городской администрации. Его разместили 21 января текущего года. В рамках первого этапа работ подрядчик должен будет построить дорожки на трёх участках:

  • на проспекте Богдана Хмельницкого (от улицы Мичурина до улицы Студенческая);
  • на набережной от улицы Попова до проспекта Ватутина;
  • по улице Губкина и проспекту Ватутина.

Общая протяжённость дорог, о которых идёт речь, составит более 3,8 километра. Точную схему можно посмотреть ниже. Новые велодорожки встроят в уже существующую сеть, чтобы соединить популярные маршруты.

Начальная цена контракта — 40,3 млн рублей. Она не окончательная, с подрядчиком ещё не определились. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 29 января.

Ещё 7 километров обустроят на набережных Везёлки и Северского Донца, в парке «Берега», рассказал мэр Валентин Демидов. Власти также планируют разместить велопарковки.

Схема велодорожек, о которых идёт речь
Общая схема велодорожек
Схема велодорожек, о которых идёт речь. Фото: документы контракта с сайта госзакупок
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