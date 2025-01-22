И на набережной, и на Харгоре: в Белгороде сделают велодорожки на нескольких улицах

Posted 22 января, 08:02
Published 22 января, 08:02
Modified 22 января, 08:20
Updated 22 января, 08:20
Контракт по поиску подрядчика для ремонта велодорожек в Белгороде опубликовало управление муниципального заказа городской администрации. Его разместили 21 января текущего года. В рамках первого этапа работ подрядчик должен будет построить дорожки на трёх участках:
Общая протяжённость дорог, о которых идёт речь, составит более 3,8 километра. Точную схему можно посмотреть ниже. Новые велодорожки встроят в уже существующую сеть, чтобы соединить популярные маршруты.
Начальная цена контракта — 40,3 млн рублей. Она не окончательная, с подрядчиком ещё не определились. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 29 января.
Ещё 7 километров обустроят на набережных Везёлки и Северского Донца, в парке «Берега», рассказал мэр Валентин Демидов. Власти также планируют разместить велопарковки.