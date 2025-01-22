Хронические болезни: почему стоит заботиться о здоровье, как об автомобиле?

Posted 22 января, 13:11
Published 22 января, 13:11
Modified 22 января, 13:35
Updated 22 января, 13:35
В России 70% смертей связаны с хроническими заболеваниями, из них 40% происходят преждевременно. Генетика, экология и образ жизни — основные факторы, способствующие их развитию.
О том, как избежать хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), рассказывает Артём Бондаренко — врач по спортивной медицине центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
«Если говорить простыми словами, это болезни, которые нельзя полностью вылечить. Они сопровождают человека всю его жизнь», — объясняет Артём Бондаренко.
Наиболее распространенные ХНИЗ включают заболевания органов кровообращения, онкологию, бронхолёгочные болезни и сахарный диабет второго типа. При этом первая группа наиболее опасна: их доля в общей смертности достигает 51%.
Сердечно-сосудистая система — это сложный механизм, о котором важно заботиться с раннего возраста. Её работа напрямую влияет на все остальные органы. Она состоит из сердца и примерно 100 тысяч километров сосудов.
«Эта сеть нужна для доставки кислорода и питательных веществ ко всем органам и тканям. Поэтому важно поддерживать её в идеальном состоянии», — добавляет врач.
Первый параметр — это вес. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле: вес в килограммах делится на квадрат роста в метрах. Например, ИМТ 24,5 — это нормальный вес для человека с ростом 175 см и массой тела 75 кг.
«ИМТ от 18,5 до 25 считается нормой. Если он выше, возрастает риск развития заболеваний сердца, диабета и других хронических недугов», — поясняет специалист.
Избыточная масса тела — индикатор, связанный с другими рисками. Это высокое артериальное давление, нарушения липидного обмена, повышенный уровень холестерина (≥5 ммоль/л) и глюкозы (≥6,1 ммоль/л натощак).
«У людей с ожирением часто снижается физическая активность, что усугубляет ситуацию. Поэтому важно хотя бы 30 минут в день посвящать ходьбе в умеренном или быстром темпе», — говорит врач.
Регулярные профилактические осмотры — ключ к раннему выявлению рисков. При диспансеризации берётся биохимический анализ крови, который помогает выявить скрытые проблемы, такие как отклонения в уровне холестерина или сахара. Для оценки рисков часто применяется шкала SCORE, которая рассчитывает вероятность смерти от развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет.
Важно отметить, что шкала не используется для людей с заболеваниями, связанными с атеросклерозом, высоким давлением или диабетом. Полученная цифра позволяет врачу оценить степень риска — от низкого до очень высокого.
«Показатели свыше 10% свидетельствуют о крайне высоком риске, и здесь необходимо срочно менять образ жизни», — предупреждает Бондаренко.
Если вы относитесь к группе с повышенными показателями, следует серьёзно заняться своим здоровьем и пересмотреть повседневные привычки. Врач советует:
уменьшить массу тела,
отказаться от курения и алкоголя,
добавить в рацион 400 граммов овощей и фруктов в день,
сократить потребление жиров и соли (≤5 граммов в день),
увеличить количество чистой воды в рационе,
уделять больше времени физической активности.
«Движение — это жизнь. Физическая активность является основой для поддержания здоровья сердца, сосудов и всех систем организма. Именно она помогает снизить уровень стресса и улучшить общее состояние», — утверждает Артём Бондаренко.
По словам Бондаренко, важно вовремя проверять свои показатели здоровья так же, как мы регулярно проверяем машину перед долгими путешествиями.
«Перед тем как отправиться в путь на автомобиле, мы проверяем уровень масла и бензина, делаем технический осмотр. Почему бы не поступить так же с собственным организмом?» — размышляет врач.
И действительно, регулярные профилактические осмотры и контроль основных показателей состояния здоровья помогают вовремя выявить возможные проблемы и предотвратить их развитие. А здоровый образ жизни поможет предотвратить развитие хронических заболеваний и сохранить качество жизни на долгие годы.