Хронические болезни: почему стоит заботиться о здоровье, как об автомобиле?

Регулярные профилактические осмотры — ключ к раннему выявлению рисков. При диспансеризации берётся биохимический анализ крови, который помогает выявить скрытые проблемы, такие как отклонения в уровне холестерина или сахара. Для оценки рисков часто применяется шкала SCORE, которая рассчитывает вероятность смерти от развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет.