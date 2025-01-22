Гладков: в одном селе области улучшат дороги, которые не ремонтировались 20 лет

Напомним, что по генплану в этом году планируется отремонтировать и построить более 110 километров 23 региональных трасс в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2020 года в области отремонтировали и сделали 2,5 тысячи километров автодорог на сумму более 75 миллиардов рублей.