Гладков: в одном селе области улучшат дороги, которые не ремонтировались 20 лет

Posted 22 января, 10:33
Published 22 января, 10:33
Modified 22 января, 10:35
Updated 22 января, 10:35
В селе Арнаутово Красногвардейского района стартовал капитальный ремонт трехкилометровой трассы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались на участке, который не подвергался ремонту более 20 лет.
Вячеслав Гладков отметил, что необычная для региона теплая зима, из-за которой дети не могут лепить снеговиков и кататься на лыжах, скорее, радует коммунальщиков и дорожников. Это создало возможность для досрочного начала работ по обновлению инфраструктуры.
«Дорожники уже приступили к выполнению планов на 2025 год, и надеюсь, что работы будут выполнены на высоком уровне. Местные жители и гости села вскоре смогут оценить изменения», — отметил губернатор.
По проекту дорога внутри села будет расширена до 7 метров, за его пределами — до 4,5 метра. Для этого подрядчикам предстоит переместить газовые, электрические и телекоммуникационные сети. Также, помимо ремонта проезжей части, будет построен тротуар. Завершение работ намечено на 30 июня 2025 года.
Напомним, что по генплану в этом году планируется отремонтировать и построить более 110 километров 23 региональных трасс в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2020 года в области отремонтировали и сделали 2,5 тысячи километров автодорог на сумму более 75 миллиардов рублей.