bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 10:33

Published 22 января, 10:33

Modified 22 января, 10:35

Updated 22 января, 10:35

В одном селе Белгородской области улучшат дорогу

Гладков: в одном селе области улучшат дороги, которые не ремонтировались 20 лет

22 января 2025, 10:33
Фото: 1MI. В одном селе Белгородской области улучшат дорогу
Сюжет
Ремонт дорог
В Красногвардейском районе начался капитальный ремонт трехкилометровой дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершение работ планируется к 30 июню 2025 года.

В селе Арнаутово Красногвардейского района стартовал капитальный ремонт трехкилометровой трассы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались на участке, который не подвергался ремонту более 20 лет.

Вячеслав Гладков отметил, что необычная для региона теплая зима, из-за которой дети не могут лепить снеговиков и кататься на лыжах, скорее, радует коммунальщиков и дорожников. Это создало возможность для досрочного начала работ по обновлению инфраструктуры.

«Дорожники уже приступили к выполнению планов на 2025 год, и надеюсь, что работы будут выполнены на высоком уровне. Местные жители и гости села вскоре смогут оценить изменения», — отметил губернатор.

По проекту дорога внутри села будет расширена до 7 метров, за его пределами — до 4,5 метра. Для этого подрядчикам предстоит переместить газовые, электрические и телекоммуникационные сети. Также, помимо ремонта проезжей части, будет построен тротуар. Завершение работ намечено на 30 июня 2025 года.

Напомним, что по генплану в этом году планируется отремонтировать и построить более 110 километров 23 региональных трасс в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2020 года в области отремонтировали и сделали 2,5 тысячи километров автодорог на сумму более 75 миллиардов рублей.

Пробка уйдёт? Из Северного в Белгород могут построить новые дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
Стоит ли покупать недвижимость, машину, дорогую технику в начале года?«Нарочно создают пробки»: белгородцы месяц «застревают» на дороге из-за ремонта
#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Трасса#Ремонт дорог#Село#Россия#Инфраструктура#Краснояружский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика