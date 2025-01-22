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Posted 22 января, 06:50

Published 22 января, 06:50

Modified 22 января, 11:30

Updated 22 января, 11:30

В мэрии Белгорода и УМВД ответили на претензии к реконструкции улицы Щорса

Это знак: на Щорса в Белгороде нашли нарушения ГОСТа и ГАИ с этим согласилась

22 января 2025, 06:50
Фото: 1MI. В мэрии Белгорода и УМВД ответили на претензии к реконструкции улицы Щорса

В Белгороде дорожные знаки на улице Щорса не соответствуют ГОСТу

Сюжет
Щорса
Белгородец обратил внимание на нарушения стандартов установки дорожных знаков на улице Щорса. Что думают об этом в мэрии и УМВД? Узнали журналисты Бел.Ру.

Есть проблема?

Неравнодушный читатель заметил недочёты в незаконченной реконструкции улицы Щорса в Белгороде. Она вызвала бурную реакцию у горожан, мнения о том, стоило ли её проводить, разделились. Но урбанисты остались изменениями довольны, говорили, если бы работы завершили, улица могла бы сильно повысить качество транспорта в городе. Её и сейчас приводят в пример городам-миллионникам.

Оказалось, что установленные в районе остановок «Водстрой» и «5 Августа» знаки дорожного движения не соответствуют п.п 5.1.6 ГОСТа — отсутствует дублирующий знак 5.19.1 над проезжей частью. Мужчина установил примерно 8-9 фактов нарушения. Всего по улице их может быть около 50.

«Такая же ситуация везде по улице Щорса, где на одной опоре установили знаки 5.19.1 „Пешеходный переход“ и „Начало полосы“, например, у остановок „Контакт“ и „Улица Конева“. Там тоже надо или установить знаки 5.19.1 над проезжей частью, или перенести за пешеходный переход знаки „Начало полосы“, — написал Александр.

Он направил по данному вопросу обращение в городскую администрацию, чтобы чиновники провели проверку и устранили нарушения, если они есть.

Знак, о котором идёт речь
Проблемное место
Проблемное место
Проблемное место
Проблемное место
Проблемное место
Проблемное место
Проблемное место
Проблемное место
Знак, о котором идёт речь. Фото: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар

Ответ властей и МВД

В департаменте городского хозяйства Белгорода ответили, что содержанием городской улично-дорожной сети занимается «Белгорблагоустройство». Именно Управление несёт ответственность за то, соответствует ли дорожная сеть нормативам или нет.

Журналистка Бел.Ру обратилась в УМВД с вопросом о том, действительно ли данные нарушения имеют место быть. Там претензию горожанина нашли справедливой. Правоохранители объявили предостережение ответственным лицам и пообещали принять меры административного реагирования. Но устранят нарушения нескоро.

«Согласно полученной информации из департамента городского хозяйства администрации г. Белгорода, мероприятия по приведению технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями Государственных стандартов России по ул. Щорса будут проводиться поэтапно в 2025 и последующих годах при подтверждении соответствующего финансирования», — значится в ответе.
Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода
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