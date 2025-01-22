Это знак: на Щорса в Белгороде нашли нарушения ГОСТа и ГАИ с этим согласилась

Неравнодушный читатель заметил недочёты в незаконченной реконструкции улицы Щорса в Белгороде. Она вызвала бурную реакцию у горожан, мнения о том, стоило ли её проводить, разделились. Но урбанисты остались изменениями довольны, говорили, если бы работы завершили, улица могла бы сильно повысить качество транспорта в городе. Её и сейчас приводят в пример городам-миллионникам.